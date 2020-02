De Gust Graas war vun 1975 bis 1988 de Generaldirekter vun der CLT, der Virgänger-Entreprise vun RTL Group.

De Gust Graas ass den 19. Dezember 1924 zu Esch op d'Welt komm. Hien ass an den Iechternacher Lycée an an de Stater Jongelycée an d'Schoul gaangen.

Zwangsrekrutéiert an d'Wehrmacht wärend dem Zweete Weltkrich huet de Gust Graas desertéiert an huet sech bis d'Enn vum Krich am Ënnergrond verstoppt.

De Gust Graas iwwer déi Joren wärend dem Krich

Duerno huet hien Droit zu Leuven an zu Paräis studéiert.

1951 huet de Gust Graas d'CSJ gegrënnt, d'Jugendsektioun vun der CSV.

1 Joer méi spéit ass hie bei d'CLR -Compagnie Luxembourgeoise de Radiodiffusion komm, wou hie Personalchef an duerno Generalsekretär ginn ass.

Hei huet hien den Ufank vum Tëleesgeschäft vun 1955 un aktiv matgebleet.

1957 hat hien de franséischsproochegen Aktionären e Radiosprogramm an däitscher Sprooch proposéiert. Dee Programm war ee groussen Erfolleg.

De Gust Graas hat awer och d'Iddi vun enger Tëleesemissioun d'Woch op Lëtzebuergesch mam Titel: "Hei Elei, Kuck Elei", wat de Virgänger vum aktuellen RTL Télé Lëtzebuerg war.

1961 huet hien d'Luxair matgegrënnt a war 20 Joer laang un hirer Spëtzt.

De Gust Graas ass 1972 de Generaldirekter adjoint vun der CLT ginn - der Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion - 3 Joer méi spéit gouf hien da Generaldirekter a Chef vun Télé Luxembourg an ass dat bis 1988 bliwwen.

Zesumme mat Bertelsmann huet hie vun 1984 un RTL Plus entwéckelt, déi däitschsproocheg Télé-Chaine, déi d'Aushängeschëld vun RTL Group ginn ass.

1989 krut de Gust Graas den Titel vum Éieregeneraldirekter. Säi Sëtz am Verwaltungsrot huet hie bis 1999 wouergeholl, och duerno huet hie reegelméisseg seng fréier Mataarbechter am Corporate Centre besicht.

De Konzern, haut RTL Group, war seng zweet Famill. Mat där huet hien 2014 och säin 90. Gebuertsdag gefeiert.

2017 war de Gust Graas och bei der Inauguratioun vun der RTL City um Kierchbierg präsent.

Parallel zu senger berufflecher Karrirär huet de Gust Graas sech och der Konscht consacréiert. Seng Wierker ginn a ganz Europa, Dubai a China ausgestallt.

Vu Klengem un an domadder konnt hie schonn a jonke Joren d'Meedercher ëm de Fanger wéckelen, wéi hien eis viru 5 Joer an engem Interview erzielt huet.

De Gust Graas iwwer d'Passioun fir d'Konscht

1970 krut hien de Grand-Duc Adolph-Präis op der Foire vum Cercle Artistique. 2014 hat d'Gemeng Nidderaanwen hie fir seng kulturell Verdéngschter geéiert.

De Gust Graas hat zënter 1989 gréisstendeels op Mallorca gelieft.

Hei am Haus bleift hien als Visionär an Erënnerung, als kompetent, mënschlech a fein. Senger Famill eist häerzlecht Bäileed.