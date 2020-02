Et geet ëm Biller a Videoen mat kanner-pornografeschem Charakter. De Mann gouf um Mëttwoch verhaft.

Hien soll Kanner an den Duschen respektiv Vestiaire gefilmt hunn an d'Biller diffuséiert hunn.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Communiqué du parquet de Luxembourg relatif au mandat de dépôt à l’encontre d’un entraineur d’équipes sportives au Luxembourg

(27.02.2020)

Le parquet de Luxembourg a ouvert à l’encontre d’un entraineur d’équipes sportives au Luxembourg une information judiciaire du chef d’atteintes à la vie privée et d’avoir, notamment, fabriqué, détenu, diffusé, enregistré ou consulté des images ou vidéos principalement à caractère pédopornographique.

Un juge d’instruction a été chargé de l’enquête.

Le concerné a été arrêté sur mandat du magistrat instructeur en date du 26 février 2020. Après son inculpation et son interrogatoire, il a été placé sous mandat de dépôt.

La plupart des images proviennent de cabines de douches et de vestiaires communs d’installations sportives et ont été enregistrées à l’insu des victimes surtout mineures à l’aide d’un équipement-enregistreur caché. Certaines séquences ont ensuite été continuées et diffusées à des tiers. Ces infractions ont eu lieu il a y quelques années. A cette époque, le concerné était entraîneur d’une équipe luxembourgeoise de volleyball.

Le Service de Police judiciaire a pu saisir plus particulièrement du matériel informatique. L’enquête se poursuit. Elle devra également préciser l’envergure des infractions.

Actuellement l’inculpé est toujours entraineur d’une équipe de volleyball.

(Il reste à souligner qu’une personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été reconnue par par une décision définitive de la juridiction compétente.)