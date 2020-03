Den Educatiounsministère huet e Mëttwoch matgedeelt, datt op Grond vun der aktueller Situatioun mam Coronavirus net nëmme bis den 30. Mäerz zoubleiwen.

Domadder bleiwen d'Schoulen, d'Crèchen an d'Maisons Relaisen am Ganze 5 Wochen zou.

Wéi et vum Ministère e Mëttwoch heescht, géing d'Santé d'Situatioun weider am Bléck behalen a jee nodeem wéi sech d'Situatioun mat der Coronavirus-Epidemie hei am Land géing weiderentwéckelen, kéint den Datum sech nach eng Kéier änneren.

E Mëttwoch de Mëtteg war et schonn d'Nouvelle, datt d'Premièresexame géifen adaptéiert ginn an et am Fondamental kéint sinn, datt wann d'Orientéierungstester ausfale mussen, nëmmen nach d'Bilane géinge gekuckt ginn.

Schreiwes vum Educatiounsministère

Face au nombre croissant de cas d'infection COVID-19 au Luxembourg et suite à une réévaluation de la situation par la Direction de la santé, le gouvernement a décidé de prolonger la période de suspension des activités dans le secteur scolaire et éducatif jusqu'au 19 avril 2020 inclus. Cette décision concerne tous les établissements scolaires et de formation publics et privés ainsi que les structures d'accueil.

La reprise des activités, initialement prévue pour le 30 mars 2020, est reportée au 20 avril 2020, soit le lundi après les vacances de Pâques.

La Direction de la santé continuera de réévaluer la situation et la date de la reprise pourra être adaptée en fonction de l'évolution de la situation.

À ce stade, le calendrier des semaines à venir est adapté comme suit :

Structures d'accueil

Les activités sont suspendues jusqu'au 19 avril 2020 inclus. Les structures d'accueil resteront fermées pendant les vacances de Pâques.

Enseignement fondamental et secondaire

Les activités sont suspendues jusqu'au 3 avril 2020 inclus, veille des vacances de Pâques. Les élèves poursuivront les apprentissages à distance (Schoul doheem) jusqu'au 3 avril.

Comme déjà annoncé le 12 mars dernier, la fin du trimestre scolaire en cours est reportée au 30 avril 2020, soit deux semaines après la fin des vacances de Pâques.

Enseignement fondamental

Les épreuves communes du cycle 4.2 prévues pour la semaine du 16 mars sont reportées à la semaine du 20 avril. Les épreuves communes du cycle 4.2 prévues pour la semaine du 23 mars sont reportées à la semaine du 27 avril.

Les entretiens sur les bilans intermédiaires prévus pour la fin du deuxième trimestre peuvent exceptionnellement avoir lieu jusqu’au 8 mai inclus.

Enseignement secondaire