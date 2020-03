E Freideg de Moien huet d'Santé déi neisten Zuele vun Infizéierte matgedeelt. Fir d'éischt huet et geheescht 618 Infizéierter, elo sinn et der nach 484.

Konfusioun bei den Zuele vun de bestätegten Infizéierten. Kuerz no 9 Auer goufen um Site gouvernement.lu déi neisten Zuele matgedeelt. Hei war Rieds vun 618 Infizéierten. Eng 20 Minutte méi spéit koum dunn e Rectificatif an deem et heescht, et wieren 484 bestätegt Fäll. Dat sinn der ëmmer nach 149 méi, wéi den Dag virdrun.

D'Zuel vun den Doudesaffer läit weiderhi bei 4.

Offiziellt Schreiwes

RECTIFICATIF: Chiffres erronés: 484 infections en date du 20 mars 2020

Communiqué par: ministère de la Santé Les chiffres communiqués par le gouvernement en date du 20 mars 2020 étaient erronés: il y a 484 cas d'infection au Covid-19, et non pas 618.