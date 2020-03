E Mëttwoch de Mëtteg hunn de Premier Xavier Bettel an d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert de Point an der Lutte géint de Coronavirus gemaach.

1.333 Persoune goufen hei zu Lëtzebuerg bis ewell positiv op de Coronavirus getest. Doudesfäll koume keng weider bäi, do bleift d'Zuel bei 8. Ma et ginn ëmmer méi Leit hospitaliséiert. Do géif ee mëttlerweil 143 Patienten zielen, esou d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert. Dat misst ee besonnesch am A behalen. 7 vun deene Persounen am Spidol, wieren déi 7 Persounen vu Mulhouse, déi hei am Land behandelt ginn.

Finanziell Hëllef: knapp 9 Milliarden Euro gi mobiliséiert

Et si ganz vill Zuelen, déi e Mëttwoch de Mëtteg op der Pressekonferenz vun der Gesondheetsministesch Paulette Lenert an dem Premier Xavier Bettel genannt goufen. De Staat hëlleft der Wirtschaft an Héicht vun 9 Milliarden Euro, dat si 14 Prozent vum PIB. De Premier huet do Detailer genannt. Esou kéinte 15.000 Betriber, potentiell betraff sinn, fir Hëllef ze kréien, méi wéi 100.000 Salariéeë wiere concernéiert. Dat sinn déi Secteure gewiescht, déi direkt vun de Schutzmoossname vun der Regierung hire Betrib op Äis misste leeën.

Déi Mesuren, déi zentral an dëser Kris ass, fir d’Wirtschaft kënnen z’ënnerstëtzen, ass de Chômage partiel. Do huet de Premier Xavier Bettel erkläert, datt am Ganzen op déi zwee Méint ee Montant vun enger Milliard Euro zur Verfügung steet. Fir d’Congé pour raisons familiales ass eng Enveloppe fir déi zwee Méint vu 400 Milliounen Euro disponibel. Eng 20.000 Demandë sinn hei erakomm.

De Staat geet maximal vir, esou de Premier Xavier Bettel, et hätt een och déi Méiglechkeeten, well ee gutt Staatsfinanzen hätt. Lëtzebuerg kéint et verkraaften an och meeschteren. "Dës Kris ze iwwerwannen kascht wat et kascht", sou de Premier.

Déi Geschäftsleit, déi Locataire beim Staat sinn, mussen hire Loyer och net direkt bezuelen. Do geet de Staat op de Wee vun der Stad Lëtzebuerg, Ettelbréck, Diddeleng, Esch a Bartreng, déi annoncéiert haten, de Loyer ze reportéieren.

Verstéiss géint Mesuren

Et sinn awer nach ëmmer Leit, déi sech net un d’Reegelen halen, esou de Premier Xavier Bettel. Ma déi ganz grouss Majoritéit géife sech awer un dat halen, wat d’Regierung dekretéiert huet: bleift doheem.

40 Avertissments taxés goufe géint eenzel Leit gemaach. Am Ganze mécht d’Police am Dag ronn 200 Kontrollen, war et d’Prezisioun vum Premier Bettel. Wat d’Betriber ugeet, goufe bis ewell 10 Betriber bestrooft. Wéi de Premier erkläert huet, wier zum Beispill eng Patisserie mat hirem Salon de Thé op gewiescht. Ee Café hätt zwar zougehat, mee dofir op senger Terrasse zerwéiert. Dat geet net. De Premier huet un de gesonde Mënscheverstand appelléiert.

Et mécht kee Sënn, all d'Bierger ze testen

10.000 Tester goufe bis ewell gemaach, esou d'Gesondheetsministesch. Et géif ee weider geziilt testen, an net Persounen, déi keng Symptomer hunn. Mee just Persounen, déi riskéiere grav Komplikatiounen ze entwéckelen, a Persounen, déi Symptomer weisen. Dat fir de Stock, deen een huet, intelligent ze notzen. Eng Persoun ze testen, déi keng Symptomer opweist, géif näischt notzen, esou d’Paulette Lenert.

Medezinescht Material

4 Scannere goufe kaaft fir déi eenzel Spideeler. Duerch déi kéint een de Coronavirus méi effizient detektéieren, erkläert d’Paulette Lenert. Do kéint een op de Biller gutt erkennen, wann d’Longe vum Covid-19 befall sinn.

Lëtzebuerg mécht bei der Etüd Discovery vun engem franséischen Institut mat. Do geet et ëm eng klinesch Etüd, ronderëm 4 Medikamenter, déi potentiell géint de Coronavirus kéinten agesat ginn. Den CHL soll bei der Etüd matmaachen, war et d'Prezisioun. Am Ganze maache 7 Länner do mat, esou d’Paulette Lenert.

E groussen Deel vum Material wat sollt aus China kommen, ass nach net ukomm. Ee klengen Deel schonn, huet d’Gesondheetsministesch Paulette Lenert an der Froestonn geäntwert.