Zu Esch am Alters- a Fleegeheem vu Servior ass um Donneschdeg den Owend eng Persoun um Covid-19 gestuerwen.

Op Nofro hi krut RTL dat confirméiert.

D’Persoun war wéinst anere Problemer hospitaliséiert an ass dunn am Altersheem um Coronavirus gestuerwen.

Et géifen awer am Gebai keng weider Infizéierter ginn, weder bei de Matbewunner nach bei de Mataarbechter. Wéi et heescht, wier d’Personal och gutt ausgerüst, wat de Schutzequipement ugeet. Do hätt ee fréi reagéiert a séier ee Plang op d’Bee gestallt, heescht et op Nofro hin.

Domadder dierft d’Zuel vun Doudesfäll, déi op de Coronavirus zeréckginn, am offizielle Bilan op 10 Doudeger klammen.