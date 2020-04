De Gros vun den Awunner op béide Säite vun der Grenz verstinn net, wisou déi elo zougemaach goufen, präziséiere béid Buergermeeschter.

Si kënnen d'Decisioun vun den däitschen Autoritéiten, fir d'Grenzen zouzemaachen, net verstoen a wëlle se och net einfach sou acceptéieren. D'Buergermeeschter vun de Gemenge Rouspert a Rooljen, déi an Net-Corona-Zäite vill a gutt zesummeschaffen, hunn en Donneschdeg symbolesch op der Grenzbréck e Bréif un d'Ministerpresidentin vu Rheinland-Pfalz Malu Dreyer ënnerschriwwen, an deem se fuerderen, datt d'Grenzen nees opginn.

Et wier e ganz komescht Gefill gewiescht wéi d'Bundespolizei virun e puer Woch d'Bréck eesäiteg zougemaach huet, seet de Buergermeeschter vu Rouspert de Romain Osweiler.

Selwer wier een net informéiert ginn, ma den Owend virdrun hat de Romain Osweiler eppes ënnerschriwwen, wat him e komescht Gefill ginn hat. Dat waren déi sougenannt "Passierscheine". Där goufen eng 40 ausgestallt, well vill Grenziwwerschreidend geschafft gëtt, erkläert de Lëtzebuerger Buergermeeschter. Esou huet een zum Beispill d'Kläranlagen zesummen. Nach leschte Wanter hätt deen un d'Ardennen-Offensiv geduecht an deemools war nach gesot ginn, och vum Staatsminister, datt een ni méi zoue Grenze wéilt hunn. "Dräi Méint dono stinn da Männer mat Waffen op der Bréck a maachen eis Grenzen zou. Eng ganz komesch an elle Situatioun" esou de Romain Osweiler.

Am Sauerdall gëtt grenziwwerschreidend Zesummenaarbecht am Alldag gelieft, sinn d'Grenzen an der politescher Zesummenaarbecht scho laang iwwerwonnen. De Rousperter Fussball trainéiert beispillsweis an normalem Zäite quasi integral op däitscher Säit.

Déi zwee Politiker hoffen, mat hirer Aktioun dozou bäizedroen, fir nees séier an den normale Schengen-Alldag zeréckzekommen, fir datt d'Leit nees vun der enger Säit vun der Sauer op déi aner fräi zirkuléiere kënnen, sou wéi se dat gewinnt sinn. Déi ablécklech Situatioun géifen déi Meescht net verstoen, seet och de Rooljer Buergermeeschter Alfred Wirtz.

Eenzel Leit géifen dës Mesure begréissen, dowéinst wéilt een elo zesummen en Zeeche setzen. Wann ee gesäit, wéi d'Rietspopulisten, och am Bundestag, dëst Zoumaache vun de Grenze geféiert hunn, gesäit een, datt et e Schratt zeréck ass, fënnt den däitsche Buergermeeschter.