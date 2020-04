Zu Lëtzebuerg kënnt et an der Lutte géint de Coronavirus zu engem „virsiichtegen Déconfinement“.

Vun nächstem Méindeg u ginn éischt Restriktiounen opgelockert. Allerdéngs musse Leit bei Sortien hire Mond schützen, sief et mat „engem Schal, engem Buff oder engem Foulard“, esou de Premier Xavier Bettel e Mëttwoch bei der Presentatioun vun der Exit-Strategie vun der Regierung.

En Donneschdeg soll eng éischt Distributioun vu Maske kënnen ufänken. Donieft gëlle bei allen Aktivitéiten, déi erlaabt sinn, Sécherheetsreegele wéi zum Beispill 2-Meter-Distanz halen. „Bleift doheem“ wier nach ëmmer richteg, well nëmmen, wann d’Zuel vun Infektioune manner séier klëmmt, kënnen d'Restriktiounen opgehuewe ginn. De Premier huet dat betount: d’Entwécklung vum Virus gëtt ganz fest am A behal a virun allem d’Zuel vun disponibelen Intentsivbetter an de Spideeler.

An der éischter Phas, déi 3 Wochen dauert, däerfe Chantiere ganz opmaachen, mä awer och de Jardinage, Commercen am Secteur Bricolage an d’Recyclingszenteren. De 4. Mee ginn och d’Klasse vun de 1èren, den 13èmen an BTSen un.

Déi zweet Phas wier dann den 11. Mee wann d’Lycéeën erëm opmaachen, mee mat Alternancen. D’Klasse ginn an 2 opgedeelt an all Grupp geet eng Woch an d’Schoul an déi aner net.

Déi drëtt Phas ass dann de 25. Mee mat der Réouverture vum Fondamental, vun de Crèchen a vun de Maisons Relais.

Eng méi breet Ouverture vum Commerce a vum Horesca-Secteur (Restauranten, Hoteller a Caféen) géing nom 11. Mee analyséiert ginn.

Bis den 31. Juli sinn och all gréisser Manifestatiounen annuléiert, dorënner Nationalfeierdag. De Xavier Bettel huet puer Mol widderholl, déi Phase kéinten natierlech méi séier, mä awer och méi lues antrieden, jee nodeem wéi d’Evolutioun vun der Pandemie ass.