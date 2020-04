D'Schwieregkeete fir Masken an aner medezinesch Ausrëschtung erbäizekréien, weisen, wéi fragil an ufälleg eis Liwwerkette sinn.

Dat seet eng Initiative vu 17 Organisatiounen, dorënner d'Action Solidarité Tiers Monde, d'Caritas, Fairtrade an och den OGBL.

D'Covid19-Kris hätt gewisen, ewéi ontransparent vill Liwwerweeër wären. Et wär natierlech am Interêt vun Aarbechter, mä och vun den Staaten an den Entreprisë selwer, wann dës Weeër méi sécher géife ginn. Am Numm vun der Initiative Devoir De Vigilance schwätzt de Jean-Louis Zeien.

''Et ass un der Zäit, déi richteg Léieren aus dëser Kris ze zéien. Et ass gutt, dass de Staat déi wirtschaftlech Relance esou staark ënnerstëtzt. Mir mussen doriwwer eraus awer och méi wäit denken. Fir eis Liwwerkette méi nohalteg an am Aklang mat Mënschen- an Aarbechtsrechter ze bréngen. Dat ass e groussen Defi. Mir soen awer och, dass dofir entspriechend Gesetzer musse kommen.''

De Jean-Louis Zeien ass och der Meenung, dass een an der EU misst driwwer nodenken, ausgewielte Produiten, ewéi zum Beispill medezinescht Material, nees méi an Europa hierzestellen. Et sollt een de Wonsch no méi lokaler Produktioun awer net géint déi wirtschaftlech Globaliséierung ausspillen.

Der Initiativ Devoir De Vigilance no misst een elo déi richteg Weiche stellen. Esou weidergoen ewéi bis elo, dierft et op alle Fall net.