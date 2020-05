Zanter lescht Woch e Mëttwoch waren d'Cactussen um Wandhaff, Bouneweg a Märel wéinst engem informatesche Problem zou.

Wéi d'Direktioun vum Supermarché matdeelt, huet de Cactus um Wandhaff zanter e Méindeg nees op. De Cactus zu Bouneweg a Märel maachen hir Dieren eréischt vun en Dënschdeg un op.

Eng Plainte gouf bei der Police Judiciare deposéiert.

Schreiwes vum Cactus

Le supermarché Cactus Windhof à nouveau ouvert

Notre magasin Cactus Windhof, est à nouveau ouvert à partir de ce lundi 4 mai 2020. Nos magasins Cactus Bonnevoie et Cactus Merl ouvriront leurs portes à partir de ce mardi 5mai 2020.

Comme indiqué dans notre précédent communiqué, nous confirmons que nous avons été victime d’un piratage informatique. Nous vous signalons également que nous avons déposé plainte auprès de la Police Judiciaire et que nous avons informé les autorités compétentes.

Grâce au travail professionnel et intensif de notre service informatique et des prestataires externes, nous pouvons accueillir notre clientèle à nouveau dès lundi 4 mai 2020 dans notre magasinCactus Windhof et dès demain, mardi, dans nos magasins Cactus Bonnevoie et Cactus Merl. Nous tenons également à remercier notre clientèle pour sa compréhension et sa patience.

La direction Cactus