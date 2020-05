Dëst Joer op Christi Himmelfaart fält den traditionelle Pelerinage bei d'Muttergottes vu Fatima op Wolz jo wéinst dem Coronavirus aus.

D'Police huet am Laf vun der Woch schonn drun erënnert, datt jiddereen, dee sech awer op de Wee mécht, sech un d'Hygiènes- an d'Distanzregelen hale muss. Et wäerten och verstäerkt Kontrollen an der Géigend gemaach ginn.

Et dierfe sech jo bis zu 20 Persounen am ëffentleche Raum versammelen. Wann den Ofstand vun zwee Meter net respektéiert ka ginn, ass d'Mask d'Flicht. Gëtt sech net un d'Restriktioune gehalen, muss een eng Strof vun 145 Euro bezuelen.