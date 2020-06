Well no den Annoncë vun der 4. Phas vum Deconfinement net alles kloer war, hu mer beim Staatsministère Prezisioune gefrot.

D’Spillplaze sinn erëm op, Kanner ënner 13 musse bausse keng Mask méi unhunn an a Restaurante kënnen erëm bis zu 10 Leit un engem Dësch sëtzen. Rassemblementer vu Leit sinn net méi limitéiert, mä vun 20 Leit u musse méi streng sanitär Reegelen agehale ginn. Dat si graff resuméiert d’Haaptännerunge vun de Covid-Reegelen, déi e Mëttwoch matgedeelt goufen.

Laut Reglement heescht et elo "Rassemblementer mat méi wéi 20 Persounen – bei Evenementer an engem oppenen oder zouenen Etablissement sinn erlaabt, mat der Konditioun, datt et Sëtzplaze gëtt fir d’Leit, déi um Evenement assistéieren. Dann, datt entweder 2 Meter Distanz garantéiert sinn oder jiddereen e Mask unhuet.

PDF: Règlement grand-ducal du 10 juin 2020

RTL-News: Nächst Phas vum Deconfinement: Spillplazen nees op, Rassemblementer zu 20 ouni Restriktiounen erlaabt

Deconfinement 4.0/Reportage François Aulner

Well no den Annoncë vun der 4. Phas vum Deconfinement awer net alles kloer war, hu mer beim Staatsministère puer Prezisioune gefrot. Fir d’éischt hu mer gefrot: "Kann een elo doheem erëm souvill Leit, wéi ee wëll, ëmfänken?" An hei d’Äntwert : "Doheem kann een effektiv souvill Leit ëmfänken, wéi ee Plaz huet an am Accord mam Règlement grand-ducal. Bis 20 Leit kann een zum Beispill stoe mat Masken, mä vun 21 Leit u muss jiddereen op enger zougewisener Plaz setzen an entweder 2 Meter Ofstand halen, oder eng Mask undoen."

Dann hu mir hu gefrot: Kann een elo theoretesch baussen zu souvill sinn, wéi ee wëll, soulaang dat keen Evenement ass? Oder méi einfach, wat ass iwwerhaapt alles en Evenement? "En Evenement ass näischt Spontanes. En Evenement ass vun enger oder méi Persounen organiséiert. En zoufällegt Treffen op e Kolleeg an der Groussgaass ass keen Evenement, wann ech awer lo froen: "Gi mer eis bis op d’Kinnekswiss setzen?", dann ass dat en Evenement a fält ënner déi Reegelen am Règlement grand-ducal. Alles wat geplangt, ofgeschwat, organiséiert ass, ass en Evenement."

Firwat bleift et iwwerhaapt bei 2 Meter an net bei annerhallwe Meter – sou wéi dat aktuell an der Chamber diskutéiert gëtt fir nom Etat de crise. Do war et dës Äntwert: "A wéi engem Kontext? Déi offiziell Recommandatioune vun Distanz sinn a Feet (a Féiss) ausgedréckt an net a Meter. Dës entspriechen ëmgerechent 1,83 Meter. D’Majoritéit vun de Länner, déi de metresche System benotzen, hunn aus gesondheetleche Grënn entscheet, fir bei de Social-distancing-Reegele léiwer 17cm dropzeleeën, ewéi 32cm ewechzehuelen."

Fir Marchéë gëllt, wéi et schéngt, dat selwecht wéi fir Foiren a Salonen: do muss een net sëtzen, egal wéi vill Leit do sinn. Nopeschfester wieren erëm Evenementer, wou also déi spezifesch Reegele gëllen och mam Sëtzen. D’selwecht fir Sportsevenementer, wou d’Zuschauer (wann et der méi wéi 20 sinn) musse sëtzen, mä d’Sportler natierlech net.

An eng weider Prezisioun, wat de Verkéier ubelaangt: Am Auto oder an der Camionnette musse Leit aus verschiddene Stéit nach ëmmer d’Mask unhunn. Am ëffentlechen Transport gëlle speziell Reegelen, hei gëllt ëmmer Maskeflicht, egal wéi vill Passagéier dra sinn.