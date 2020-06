Den Ex-Polizist huet sech verrode gefillt, well hie vun den Affer net op eng Rees matgeholl gi wär, dat huet hien de Freideg um Stater Geriicht ausgesot.

Hien hätt sech enorm op déi Rees gefreet, ma op eemol wär net méi doriwwer geschwat ginn, ier d'Schwëster him du sot, si an hire Mann géifen déi Rees mat hire Schwéiereltere maachen.

Duebele Mord zu Bäreldeng/Reportage Eric Ewald

Dës Äntwerten huet de Mann op d'Fro hi vun der Presidentin vum Geriicht ginn, wat de Grond wär, „firwat Der dat veranstalt hutt?" Eng beschtens preparéiert Riichterin, déi och festgehalen huet, aus dem Dossier géif net ervirgoen, dass den Ugeklote sou blesséiert war. Deen hätt dëse Grond och eréischt am 5. Verhéier beim Untersuchungsriichter genannt. Hien hätt e risegrousse Feeler gemaach, sot de Mann, wouropshin d'Presidentin vum Geriicht gemengt huet, dat hei wär net als Feeler ze bezeechnen. An op seng Remark hin, hien hätt ënner Schock gestanen a wär a Panik gewiescht, dass dat vu kengem anere wéi him festgestallt gi wär an hien dat dann awer ganz gutt verstoppt hätt.

Um Ufank vun der Sëtzung hat de Beschëllegten erkläert, dass hien am Verhéier bei senger Interpellatioun zum groussen Deel grousse Kabes erzielt hätt. Dat wär geschitt, well him bewosst gi wär, dass hien no der zweeter Bestellung um Darknet Zyankali kritt hätt. Hien hätt dat ni bestallt, ma seng Hoffnung wär fort gewiescht, dass et net seng Schold kéint sinn. Hie wär komplett iwwerrascht gewiescht, wéi Schwëster a Schwoer, nodeems si vum Balcon koumen, an d'Gette goungen. Hien hätt sech „Oh neen!" gesot an dat Resultat net gewollt. Op der Plaz wär hien net mat der Situatioun eens ginn, ënnerlech hätt hie gewosst, dass et seng Schold wär an dat net kënnen nokucken. „Dir hutt am Darknet no Gëft gefrot, dat bei enger Autopsie net ze detektéiere wär. Do musst Der awer mat enger gudder Explikatioun kommen.", huet d'Riichterin nach ze bedenke ginn: „Et gesäit op den 1. Bléck net allze gutt aus.", huet de Mann zouginn, dee sech och net un d'Fro un e Polizistekolleg erënnere konnt, ob deen net d'Appartement vun der verstuerwener Schwëster iwwerhuele wéilt. Hien hätt 3 bis 4 Aussoe gemaach, déi net virdeelhaft wären, awer vill Spillraum zouloosse géifen, sou de Mann.

Dëse Prozess, deen e Freideg u sech sollt ofgeschloss ginn, geet en Dënschdeg virun.

