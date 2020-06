Grad an den Alters- a Fleegeheemer hätten et Leit ginn, déi de ganzen Dag iwwer just an hiren Zëmmer hätten dierfte bleiwen.

Vun erschütternden Informatiounen iwwert, wéi et de Bewunner vun Alters- a Fleegeheimer wärend dem Lockdown ergaangen ass, schwätzt de President vun der consultativer Mënscherechtskommissioun CCDH Gilbert Pregno. Et wäre Leit ginn, déi wochelaang 24 Stonnen op 24 an hirem Zëmmer hätte misse setzen, Koppelen, déi am selwechten Heim waren, hätte sech net däerfe gesinn.

Hannergrond wär natierlech d’Angscht virun dem onbekannte Virus gewiescht, dee besonnesch fir eeler Leit eng extrem Gefor kann duerstellen. De Gilbert Pregno wëll seng Remarken op kee Fall als Reproche verstoen, mä als ee Bäitrag fir an Zukunft besser mat esou Situatioune kënnen ëmzegoen.

Et ginn am ganzen 52 Alters- a Fleegeheimer zu Lëtzebuerg, an 21 goufen et Covid19-Fäll.

Kloen iwwert drastesch Schutzmoossname goufen och un den Ombudsman adresséiert. D'Claudia Monti preziséiert awer, datt si op dem Plang näischt ka maachen, well déi Heemer a Privathand sinn a si just fir ëffentlech Instanzen zoustänneg ass. Esou gesi gëtt et deemno keen onofhängegt Organ, dat bei Alters- a Fleegeheimer kéint erakucken a konstruktiv Kritik kéint ubréngen.