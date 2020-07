Virun engem Mount huet de Christian Erang de Poste vum Interim-Generaldirekter vun der Fondatioun Lëtzebuerger Blannevereenegung iwwerholl.

D'Famillje vun engen 30 Awunner aus dem Blannenheem waren ugangs Juni jo un d'Ëffentlechkeet gaangen an haten drop opmierksam gemaach, datt d'Bewunner net méi wéi Mënschen, mä éischter wéi Objete géife behandelt ginn. Eng Ausso, mat där den deemolege Generaldirekter viséiert war.

Elo ass dat anescht.

"D'Leit sinn oppen, si si frou, si laachen. Virun 3 Méint war mol déi Freed net, ier d'Haus zougaangen ass. Si si glécklech, si si motivéiert fir d'Zukunft, si hunn Iddien. Den Direkter geet op se zou, d'Leit schwätze mateneen, also et ass e komplett anert Haus ginn mat deem neien Direkter."

Dat seet d'Patrice Klepper-Boever, där hire Mann am Blannenheem lieft an déi Ugangs Juni am Numm vun deenen 30 Famille geschwat huet, déi sech zesummegedoe haten.

Vun der äiseger Ambiance vu virun e puer Wochen géif et keng Spuer méi ginn:

"Sou äiseg et och war, wéi gesot äiseg war dat, wat vun der Direktioun komm ass, dat ass jo net op d'Personal bezu gewiescht, äiseg definitiv net. Do si mer wäit dovunner ewech. Mir sinn elo am Süden ukomm, bal wéi an der Vakanz."

Problemer, déi iwwer Jore bestanen hätten, wieren no engem Gespréich gekläert gewiescht. Si nennt d'Beispill vun enger Matrass fir hire Mann. Zwee Joer laang wier dat eng Onméiglechkeet gewiescht an Tëschenzäit hätt hire Mann se, e géif besser schlofen an hätt de Réck net méi wéi.

Och d'Problemer vun anere Leit, wéinst deenen an de leschte Joren e Mediateur an Affekoten hu missen ageschalt ginn, si gereegelt, seet eis d'Patrice Klepper-Boever.



Vill Komplimenter also un d'Adress vun deem neie "Generaldirekter op Zäit". Hie schwätzt vun enger Situatioun, déi bëssen aussergewéinlech gewiescht wier, wéi hien d'Haus den 9. Juni iwwerholl hätt.

Hien hätt d'Uspanunge bei den Awunner, hire Familljen an dem Personal gespuert, seet de Christian Erang. Et wier un der Zäit gewiescht, fir eppes z'änneren.

"Wat hunn ech aneschters gemaach? Dat ass, datt ech einfach eng ganz oppe Kommunikatioun hunn. Meng éischt grouss Prioritéit, dat war op d'Familljen duergoen, op d'Bewunner duergoen - natierlech mat social distancing - an einfach och si héieren, si lauschteren, hinne Gehéier ginn an ech denken, dat hunn ech sécher bëssen anescht gemaach."

Aus der Covid-Kris wier an deene leschte Méint eng Kommunikatiounskris ginn, mengt de Christian Erang. Fir de Rescht wier alles gutt, ganz gutt gelaf, et wier sech am Blannenheem gutt ëm d'Leit gekëmmert ginn.

An de leschten Deeg a Wochen huet den Interim-Generaldirekter vill Gespréicher mat den Awunner an hire Famillje gehat.

"Do sinn och déi eng oder aner kleng Verbesserungsvirschléi komm, déi ech mer alleguerten opgeschriwwen hunn a wou mer elo zesumme mat eisem Personal, eisen Ekippe kucken, wat mer scho ganz séier kënne realiséieren. Als Beispill d'Erëm-Aféiere vun Aktivitéiten, sou wäit mer dat an de Restriktioune vum Covid kënne maachen."

Et géif elo e virsiichtegen, awer ganz konsequenten Deconfinement gemaach ginn. Eng vun den Aufgabe vum Christian Erang, dee just fir eng limitéiert Zäit Generaldirekter ass.

"Dat hunn ech esou mam Verwaltungsrot negociéiert, well ech eigentlech de Statut vum Independant hunn. Ech hunn déi hei Missioun ugeholl, fir eng limitéiert Zäit, dat heescht elo mol bis den 31.12 mat natierlech der Méiglechkeet, déi Missioun bis an d'Fréijoer ze verlängeren, well et ass mer och wichteg, datt ech dem Verwaltungsrot e Successeur ka proposéieren an deen dann och muss kënnen aféieren."

Den 31. Dezember de Schlëssel ënnert d'Dier leeën an einfach goen, dat géif hien net maachen, verséchert de Christian Erang.