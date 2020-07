Et weist ee sech zefridde bei Omega 90 iwwert déi aktuell Situatioun an de Spideeler an datt de Besuch ouni Restriktiounen nees erlaabt ass.

Besonnesch bei Leit, déi am stierwe leien, wier de Kontakt, de leschten Äddi wichteg. "Et muss ee sech jo virstellen, déi Leit si vill krank. Déi si vill midd, schlofen och vill. Wa se dann hier Aen opmaachen a se gesinn dann awer, datt de Partner oder eng Persoun, déi se gären hunn, nieft hinne sëtzt, da fille se sech net eleng a kënnen d'Aen nees berouegt zoumaachen. D'Beréierunge sinn och wichteg.", esou d'Diane Duhr vun Omega 90. D'Trauer-Aarbecht bei de Leit wier gestéiert ginn. An de leschten 2 Wochen hätte sech nees méi Leit Rendez-vous bei Omega 90 geholl, fir iwwert déi Verstuerwen, déi wärend der éischter Well gestuerwe sinn, ze schwätzen. D'Suerg, datt sech d'Konditioune vun der Visitt nees verschlechteren, wann et zu enger 2. Well kënnt, sinn awer omnipresent, esou d'Presidentin vun Omega 90. Dat dierft awer net méi geschéien an hätt fatal Konsequenze fir d'Patienten ewéi och fir d'Familljememberen.