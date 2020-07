Zanter laanger Zäit géifen et Mëssstänn a ville Betreiungsstrukture fir Persoune mat enger Behënnerung ginn, huet et op enger Pressekonferenz geheescht.

09/07/2020

Op d'Problemer hunn d'consultativ Mënscherechtskommissioun CCDH, de Centre pour l'égalité de traitement CET an den Ombudsmann en Donneschdeg de Moien opmierksam gemaach. D'Mëssstänn géifen et aktuell, ma och zanter Jore schonn, a ville Betreiungsstrukture fir Persoune mat enger Behënnerung ginn.

D'Fabienne Rossler, Generalsekretärin vun der consultativer Mënscherechtskommissioun gëtt Beispiller: "Et geet drëms, dass Personal, ouni sech unzemellen, an d'Kummere vun de betraffene Leit geet. Diere vun Zëmmeren, déi grouss opstinn, wann d'Leit hir Soine kréien an virdru ginn d'Leit nach ausgedoen a quasi plakeg do leie gelooss. An anere Fäll ginn d'Dieren einfach zougespaart, fir dass kee kann erausgoen. Leit gi systematesch a kollektiv gewien. Et kënnt ëmmer erëm vir, dass erwuesse Leit geduuzt ginn a wéi kleng Kanner behandelt ginn. Persounen, déi sech wollten opstelle fir d'Wale vum Délégue de résidence sinn ouni valabel Begrënnung ecartéiert ginn. An da gëtt et och Fäll, wou Leit, déi sech net richteg kënnen ausdrécken an dofir oft jäizen, einfach emol mat Medikamenter roueg gestallt ginn."

D'CCDH, den CET an den Ombudsmann ginn dovunner aus, dass dës Transgressiounen net onbedéngt d'Resultat vu schlechtem Wëlle sinn.



"Mee dass et ganz vill domat ze dinn huet, dass einfach net genuch Personal do ass. An dass dat bësse Personal, wat do ass, ganz séier iwwerlaascht ass an och net onbedéngt déi néideg Formatioune mat op de Wee krut. Also Formatiounen, déi elo op déi ganz spezifesch Situatiounen a Rechter vu Leit mat enger Behënnerung ausgeriicht sinn."

D'Fuerderunge vun den 3 Organisatiounen, déi d'UNO-Behënnerterechtskonventioun ënnerschriwwen hunn, si kloer. D'Regierung soll eng systematesch extern Kontroll vun dëse Strukture fir Leit mat enger Behënnerung en place setzen. Dat kéint zum Beispill den Ombudsmann maachen, mä dofir missten d'Kompetenze vun dësem Organ deementspriechend méi wäit goen. Den Ombudsmann dierf aktuell nämlech just do intervenéieren, wou et eng ëffentlech Instanz ass. Bei de Fleegeheemer fir Leit mat enger Behënnerung, genee wéi bei den Altersheemer, handelt et sech awer ëm privat Strukturen.

"Mir recommandéieren dofir der Regierung, déi néideg Moossnamen ze huelen an dem Ombudsmann dës Kompetenz ze ginn. Bis dohi wier et allerdéngs ubruecht, wann d'Regierung géing een onofhängegen Expert domadder beoptragen, fir d'Situatioun ënnert d'Lupp ze huelen, Temoignagen ze sammelen um Terrain, z'analyséieren, wouhier de Problem kënnt an och Recommandatiounen ze maachen."

D'CCDH, den CET an den Ombudsmann präziséieren awer och, dass d'Regierung eleng näischt un dëser Situatioun ännere kann. Et bräicht schonn e gemeinsamen Effort, och zesumme mat de private Betreiungsstrukturen, fir de Problem ze léisen.