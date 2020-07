D'Post huet hiren neie Projet virgestallt, fir aus dem alen Post-Gebai um Aldringer, wat ënner Denkmalschutz steet, en neien Hotel ze gestalten.

De Projet soll 2023 fäerdeg ginn an soll och fir de Public opgemaach ginn mat klenge Kommerzen, Restauranten an Baren. D'Innenarchitektin Geraldine Dohogne huet wëlles bannen en flotte Kader ze gestalten deen net nëmmen accessibel fir Hotelgäscht ass:

"Un il va intéresser de facon naturelle puisque c'est bâtiment qui était très peu accessible jusqu'à présent uniquement toujours que sur une partie donc on a toujours la curiosité de vouloir venir après il sera ouvert de la façon comme sera traité le hall d'accueil, l'arrivée la façon dont on peut circuler librement dans le bâtiment, les circulations dans le bâtiment, avec le facteur qui va pemettre qu'il sera accessible à tous et également grâce aux différentes offres qui seront proposées dans le bâtiment."

PDF Kaart