Nodeems de Large Scale Testing eriwwer ass, fänkt scho geschwënn eng nei Testphas un.

Am Kader vun der Large Scale Test-Campagne zu Lëtzebuerg goufen et keng falsch Negativ-Tester an och keng falsch Positiv-Tester. Dat sot de Prof. Dr Ulf Nehrbass, de Coordinateur vun der Covid-Task-Force a Generaldirekter vum Luxembourg Institute of Health. Fir d‘Analyse gouf eng Pooling-Method applizéiert, dat heescht et goufe 4 Prouwe gläichzäiteg getest, fir esou Zäit a Suen ze spueren.

LIH- an LNS-Tester - Reportage Claudia Kollwelter

Ass d‘Resultat vun enger gepoolter Analys negativ, kann een dovun ausgoen, dass keng vun de 4 Persounen de Coronavirus huet. Ass de Pool vu 4 Echantillone positiv, da gi bannent zwou Stonnen am Labo déi 4 Prouwen nach emol separat vunenee getest, fir esou erauszefannen, wien déi infizéiert Persoun ass, an da muss just déi a Quarantän.

Nodeems de Large Scale Testing eriwwer ass, fänkt geschwënn eng nei Testphas un. De Staatslabo fokusséiert sech an deem Kader op Anti-Kierper-Tester, déi sollen hëllefen de Virus a seng Verbreedung zu Lëtzebuerg besser ze verstoen.

Wann een Antikierper hätt, géif dat awer net automatesch bedeiten, dass ee géint eng weider Infektioun mam Covid-19 geschützt wier.

Den LNS ass och a Kontakt mat Fuerscher an England, wou deemnächst Schnelltester an den Asaz kommen, déi bannent 90 Minutten e Resultat erméiglechen.

Esou Tester kéinten och zu Lëtzebuerg benotzt ginn, virdru géifen se awer vum Staatslabo evoluéiert a validéiert ginn.