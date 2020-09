Well d'Plaz am UKW-Frequenzband ëmmer méi knapp gëtt an de Radio-Ëmfang virun allem am Auto gestéiert ass, soll eng digital Diffusioun méiglech ginn.

Dofir huet de Service des médias et des communications vum Staatsministère déi Schrëtt an d‘Weeër geluecht, fir och zu Lëtzebuerg eng Radiodiffusioun an der Norm DAB+ kënnen ze erméiglechen.

DAB+ = Digital Audio Broadcasting

Zesumme mat der BCE (Broadcast Center Europe) gëtt dëser Deeg eng Etüd lancéiert, mat där déi technesch Méiglechkeete vum DAB+, mä och d‘Konditiounen, déi néideg sinn, datt Lëtzebuerg ganz ka mat där Norm ofgedeckt ginn, solle gekläert ginn. D‘Virdeeler vum DAB+ sinn, datt een eng Audioqualitéit héiere kann, sech un der CD-Norm orientéiert (eppes, wat am FM technesch guer net méiglech ass) an datt een och a Situatiounen, an deenen den Empfang am FM scho gestéiert ass, nach ee propperen Empfang huet.

Zousätzlech Infoe fir den Nolauschterer

Doriwwer eraus kënnen d‘Sender wéi RTL an Eldoradio iwwert DAB+ och zousätzlech Informatiounen un hir Nolauschterer liwweren, déi an där analoger Diffusiounsform och net méiglech sinn.

Allgemeng soll DAB+ déi national Ofdeckung an den Empfang vun deene Sender, déi et elo scho gëtt verbesseren, an d‘Méiglechkeet bidden, datt nei Radiosprogrammer zu Lëtzebuerg entstinn, well am DAB+ Frequenzband Plaz fir méi Programmer ass ewéi am UKW/FM.

D‘BCE diffuséiert dofir op engem Testmultiplex d‘Programmer vu verschiddene Lëtzebuerger Radiosprogrammer, dorënner RTL an Eldoradio, esou datt scho jiddweree sech ee Bild vun deenen neie Méiglechkeete vum digitale Radiosempfang maache kann.

D‘Etüd ass offiziell den 18. September 2020 lancéiert ginn. Ee méiglechen offizielle Start vum DAB+ zu Lëtzebuerg kéint schonn am Fréijoer 2021 sinn.