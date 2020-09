En Mëttwoch de Moie sëtze sech den Direkter vun der Fedil an d'Ëmweltministesch géintiwwer.

Fage baut also keng Jughurtsfabrick tëscht Diddeleng a Beetebuerg. Ass dat en ekologeschen Erfolleg? Oder ass et eng Illusioun, well d’Fabrick just déi Säit der Grenz baut? Ass et eng Katastroph fir de Lëtzebuerger Industriestanduert oder gehéiert eng méi sënnvoll Industrie op deen Terrain nieft der Uelzecht?

Ënnert anerem dat froe mir déi gréng Ëmweltministesch Carole Dieschbourg an den Direkter vun der Industrievertriedung Fedil René Winkin e Mëttwoch am Face a Face op RTL-Radio Lëtzebuerg.

LINK: De Livestream vum Radio

D'Emissioun geet um 8.10 Auer e Mëttwoch de Moien un.