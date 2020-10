U sech ass gemenkerhand dem Staatsminister seng Deklaratioun iwwert d'Lag vun der Natioun am Fréijoer. Wéinst der Corona-Kris war se eréischt um Dënschdeg.

Lëtzebuerg stäerken, Chancen notzen a Perspektive schafen – sou war d'Deklaratioun zur Lag vun der Natioun iwwerschriwwen.

„Et ass grad elo, wou et zielt. Wa mer elo noginn an d’Reegelen net respektéieren, da waren all déi Méint fir näischt“, dat sot de Premier en Dënschdeg de Mëtteg an der Chamber.

D'Ried vum Premier war den Ufank vun der neier Chambersessioun. D'Chamber kënnt nach ëmmer am Cercle op der Plëss am Plenum beieneen, net um Krautmaart.

Coronavirus: Duerchhalen, oppassen a solidaresch ee mat deem anere sinn

Et heescht elo weidermaachen, duerchhalen, oppassen a solidaresch ee mat deem anere sinn. Fir weider de Virus an der Gitt ze halen. De Staatsminister huet widderholl, datt hien zur Strategie steet, déi Lëtzebuerg déi lescht Méint gewielt huet. D'Zuele géifen engem Recht ginn.

Et wär irresponsabel, d'Gefor vum Coronavirus erofzespillen an ze verharmlosen.

Net den Ament, fir de Lëtzebuerger Modell a Fro ze stellen

De Premier huet d'Bestandsopnam gemaach vun den Hëllefen déi lescht Méint. Déi sollen deels och nom 31. Dezember eraus weidergoen. Kritesche Secteure kéint ee weider ënnert d'Äerm gräifen. Et hätt een um Dënschdeg an der Mëttesstonn gréng Luucht vu Bréissel kritt. Betriber kënnen en Deel vun de Käschte rembourséiert kréien. De Chômage partiel bleift bestoen.

Et wär ee bis ewell gutt duerch d'Kris komm. Dat Schlëmmst konnt duerch déi decidéiert Mesurë wéi Kuerzaarbecht, gezielten Hëllefen oder spezielle Congé evitéiert ginn.

Et wär net den Ament fir de Lëtzebuerger Modell a Fro ze stellen oder fir Politik politicienne ze maachen, sou nach de Premier.

Keng generell Steierreform

„Et gi keng nei Steieren agefouert, déi net Deel vum Koalitiounsaccord sinn“, huet de Premier Xavier Bettel virum Hannergrond vun den aktuellen Diskussiounen iwwert Steiergerechtegkeet deklaréiert. De Koalitiounsaccord wier nach ëmmer "valide". Domadder wäert et d'nächst Joer also keng generell Steierreform ginn.

Am Accord steet awer, datt de Regime vu Stock Options a Warrants ofgeschaaft gëtt an datt Abusen mat den Immobiliëfongen, de sougenannte FISen op de Leescht geholl ginn. De Xavier Bettel huet elo d’Kaz aus dem Sak gelooss: vun nächstem Joer u sinn d’Regimmer vu Stock Options a Warrants ofgeschaaft. Wat d’Immobiliefongen ugeet ginn direkt an indirekt Revenuen aus Lëtzebuerger Immobilien zu engem Taux vun 20% besteiert.

De Premier huet weider bäigefüügt, datt d’Praxis vu „share deals“ bei deenen et drëm geet, Gebaier net direkt, mee steierbegënschtegt iwwer Gesellschaften ze kafen a verkafen méi „onattraktiv“ gemaach gëtt. Donieft gëtt bei de Sociétés de Patrimoine Familial, sougenannt SPF, explizitt verbueden iwwer aner Gesellschaften indirekt Immobilien ze halen.

Chômage bleift ee Suergekand

De Chômage bleift ee Suergekand, besonnesch de Chômage bei de Jonken, wou et eng Hausse vu bal 35% bannent engem Joer gouf. D'Regierung wëll deem mat spezielle Mesuren entgéintsteieren.

Logementsministère kritt méi Budget

Ee weidert Stéchwuert war den abordabele Wunnraum mat der Annonce, dass de Logementsministère am nächste Budget 11% méi kritt. Beim Wunnengsbau misst de Staat och méi mat de Gemengen zesummeschaffen.

