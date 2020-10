Genee wéi bei eise Nopere ginn d’Infektiounszuele vum Covid-19 och hei zu Lëtzebuerg weider ferme an d'Luucht.

Am Bulletin vun der Santé goufen en Donneschdeg den Owend 214 nei Fäll ënnert de Residenten confirméiert, bei net grad 6.000 Tester.

Aktuell si 53 Leit Covid-bedéngt hospitaliséiert, dovu 4 Persounen, déi intensiv-medezinesch mussen betreit ginn.

D'Zuelen zu Lëtzebuerg sinn net berouegend, sot eis de Premier Xavier Bettel e Freideg de Moien um Bord vum EU-Sommet zu Bréissel. D'Analys misst elo gemaach ginn an de Premier géif nach e Freideg den Owend mat den Experte schwätzen, ier dann e Samschdeg, Sonndeg oder e Méindeg de Regierungsrot zesummegeruff géif ginn, fir ze kucken wéi et weidergoe soll a wéi eng nei Mesuren en Place gesat musse ginn.

Op d'Fro, ob dat an d'Richtung wéi bei eisen Noperen a Frankräich an an der Belsch kéint goen, sot de Xavier Bettel:



"Dat gesinn ech, wann ech d'Analys bis hunn. Et ass wichteg en Echange mat de Leit ze hunn, déi Responsabilitéit an de verschidden Administratiounen a Recherchezenteren hunn. Zesumme muss ee sech ausdenken, wat dat Bescht ass. Et huet jo kee Wäert elo aus der Heft ze schéissen. Et muss ee sech ëmmer bewosst sinn, datt all Decisioun Repercussiounen huet. Ech hunn och dës Woch gesot, datt d'Zuel vun de Better an Intensivbetter de Moment net alarmant ass. Mä wa mer gesinn, wéi vill Leit krank ginn de Moment, an dat déi nächst Stonnen an Deeg sou weidergeet, ass et wichteg ze reagéieren, fir z'evitéieren an déi Situatioun ze kommen. Dës Kris huet mat sech bruecht, séier ze reagéieren, mä och antizipéieren. Et dierf een net panikéieren, mä et muss ee kënnen antizipéieren."

Extrait Xavier Bettel

Souwäit de Premier Xavier Bettel iwwert d'Corona-Situatioun bei eis am Land. Um EU-Sommet ass et schonn en Donneschdeg ëm déi aktuell Pandemie gaangen. Ënnert anerem gouf festgehalen, datt d'Tester, déi gemaach ginn, ënnert den EU-Memberstaaten unerkannt ginn.

