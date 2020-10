Wéinst der ugespaanter Situatioun a Saache Covid-19 mussen och nees eng Rei Altersheemer Mesuren huelen.

Zanter e Méindeg ass de Centre Pontalize zu Ettelbréck elo mol fir 3 Woche fir d'Visiteuren zou, dat nodeem et d'lescht Woch e positive Fall am Heem gouf an e Méindeg 5 weiderer bäikoumen.

Och am Alters a Fleegeheem "Beim Klouschter" um Houwald ginn et Corona-Infektiounen, och do gi Mesure geholl, zum Beispill kréien d'Bewunner nees um Zëmmer z'iessen.

Wéi d'Heemer mat sou Situatiounen ëmginn, war d'Mariette Zenners sech e Méindeg op Ettelbréck ukucken.

7 Méint laang war de Centre Pontalize verschount bliwwen, keen 1 Fall bei de Bewunner, wuel 7 Positiver beim Personal, déi awer kee Pensionnaire ugestach hunn, mä dubn d'lescht Woch eng Persoun mat Symptomer.

E Méindeg de Mëtten koum dunn d'Nouvelle, dass et an der selwechter Unitéit nach 5 positiv Fäll ginn. Do fänkt dann de Retraçage un. D'Famill gëtt kontaktéiert, fir den Traçage baussen ass d'Inspection sanitaire zoustänneg, banne muss natierlech gekuckt ginn, wie vum Personal Kontakt hat.

No baussen ass lo zou, mä banne wëll een de Leit sou wäit et geet Fräiheeten a soziale Kontakt loossen. Ausser natierlech lo de Persounen, déi enke Kontakt mat engem Infizéierten haten an a Quarantän sinn, dierfen d'Bewunner vun den aneren Unitéiten eraus, och an d'frësch Loft, et gi wéi soss Aktivitéite gemaach an och an ëmmer an de selwechte Gruppen zesumme giess.

De mobillen Testbus vun der Santé gouf elo ugefrot, fir all d'Leit an d'Personal testen ze loossen.