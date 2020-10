Lëtzebuerg ass an der zweeter Well, nei Mesurë goufen decidéiert. Am deem Kader ass et den Appell vum Grand-Duc, sech weiderhi solidaresch ze weisen.

Et erënnert un d'Situatioun am Mäerz. Déi éischt Well hat sech ugedeit an d'Lëtzebuerger Regierung hat, wéi vill aner Länner weltwäit, de Lockdown annoncéiert, fir Schlëmmeres ze verhënneren.

Och do hat sech de Grand-Duc un d'Lëtzebuerger Vollek geriicht. Et war de Message, dass eist Land an enger exzeptioneller Situatioun ass, um soziale wéi och tëschemënschleche Plang näischt méi sou ass, wéi een et bis dato gewinnt war. Och do den Appell un d'Solidaritéit.

Knapp 8 Méint méi spéit ass d'Situatioun eng änlech. Kee Lockdown, awer méi streng Reegele prägen d'Corona-Situatioun zu Lëtzebuerg. D'Zuel vun den Neiinfektioune klëmmt, net just hei am Land.

Wat dem Grand-Duc awer an dëser "zweeter grousser Well" besonnesch Suerge mécht, sinn d'Infektiounszuele bannent de Spideeler, bei deene Leit, déi fir eis Gesondheet suergen an dagdeeglech am Asaz sinn.

Et ass an deem Sënn den Appell un d'Leit dobaussen, matzehëllefen, dass sech de Virus manner verbreet. Dass jidderee vun eis mat responsabel ass, aner Leit ze schützen. Dëst wier eng Fro vu Solidaritéit a Respekt an dat wier een net just eise Matbierger schëlleg, mä och den Infirmieren, Dokteren, Aide-soignanten an all dem Personal an de Spideeler.

Den Discours vum Grand-Duc Henri nach emol lauschteren

De Message vum Grand-Duc

Léif Matbierger,

An dëse schwieregen Zäiten ass et mir wichteg, e puer Gedanke mat iech ze deelen.

Dir wësst alleguer, datt an de leschten Deeg d’Zuel vun den Infektiounen um Coronavirus erëm massiv an d’Luucht gaangen ass. Souwuel an Europa, wéi uechter d’ganz Welt.

Lëtzebuerg ass net verschount bliwwe vun dëser zweeter grousser Well.

Wat mir besonnesch Suerge mécht, ass d’Nouvelle, dass et an de Spideeler Fäll gouf, wou Personal sech infizéiert huet. Dobäi kënnt d’Informatioun, dass et och nees méi Infektiounen an Alters- a Fleegeheemer gëtt.

Duerch déi staark Hausse un neien Infektiounen ass d’Situatioun am Gesondheetssecteur ugespaant.

D’Personal an de Spideeler leescht eng aussergewéinlech Aarbecht. Si setzen alles drun, fir eng optimal Prise en Charge ze garantéieren.

Et ass awer och un all Eenzelne vun eis, deen hei zu Lëtzebuerg wunnt, lieft oder schafft, matzehëllefen, fir d’Verbreede vum Virus nees ze limitéieren.

Mir all droe Verantwortung vis-à-vis vun eise Matmënschen, a besonnesch vis-à-vis vun de vulnérablen an eelere Persounen.

Et ass eng Fro vu Solidaritéit a vu Respekt, datt mir eis un d’Reegelen halen. Dat si mir eise Matmënsche schëlleg, mee och den Infirmieren, Dokteren, Aide-soignants an all dem Personal an de Spideeler.

D’Restriktiounen, déi den Alldag an eis Fräiheeten aschränken sinn exceptionnell Mesuren a keng einfach Decisiounen. Mee, si sinn de Moment noutwenneg an adaptéiert an der Lutte géint dës Pandemie.

Dofir gëllt och weiderhin, déi sozial Kontakter ze limitéieren, a sech op dat ze konzentréieren, wat wierklech muss sinn. Et sinn am Fong kleng Gesten, déi Grousses kënne bewierken.

Ech ziele fest op d’Solidaritéit vun Iech alleguerten, fir dass mir dës zweet Well esou gutt wéi méiglech iwwerstinn.

Et ass elo wou et zielt, an nëmmen zesumme kënne mir dat packen.