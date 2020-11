Am Fréijoer hat d'Biergerplattform Up-Foundation ee Bildungsprojet mam Titel "Toto, Exprime-Toi" fir Kanner a Jonker hei am Land entwéckelt.

D'Iddi war et, de Kanner eng Stëmm ze ginn, wéi se mat der Corona-Pandemie ëmginn. Dës Ausstellung ass vun haut un an nach bis den 13. Dezember am Lëtzebuerg City Musée ze gesinn. Während der Summervakanz vu Juli bis September war den Toto, een ale Schülerbus vun der Up-Foundation op 10 verschiddene Plazen hei am Land ënnerwee. Dat fir Kanner a Jonker ze treffen an hinnen d'Méiglechkeet ze ginn, sech mat verschiddene Moyenen ewéi der Beweegung fräi auszedrécken. Insgesamt goufen eng 120 Workshoppe mat lokale Kënschtler organiséiert.

Eng 1.000 Kanner hate matgemaach. Eent vun den Ziler vun der Ausstellung ass et, d'Reflexiounen an Temoignagë vun de Kanner a Jonken ze dokumentéieren. Donieft wëll een hir Rechter a Besoinen nach besser promouvéieren. D'Ausstellung ass a 4 Beräicher agedeelt.

Während der Durée vun der Ausstellung ginn de Schoulen och Workshoppen ugebueden, déi vun de Kënschtler aus dem éischten Deel vum Projet betreit ginn. Während dem Confinement konnte vill Kanner net an d'Schoul goen. Mat deem Projet wollt een hinnen Hoffnung a Freed maachen.

Am Fréijoer d'nächst Joer soll dës Ausstellung an Uertschafte gewisen ginn, wou den Toto ënnerwee ass.