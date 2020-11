Bei de Mikrofinanz-Instituter ass den Ament Flexibilitéit gefrot. Vill Banken hunn hir Delaie verlängert, Mensualitéite gekierzt oder ausgefale gelooss.

Déi speziell Banken, déi virun allem an Drëttweltlänner aktiv sinn, vergi kleng Kreditter u kleng Betriber. Wéinst der Corona-Pandemie kënnen awer elo vill Entreprisen hir Mensualitéiten net méi zeréckbezuelen. Bei de Mikrofinanz-Instituter ass den Ament Flexibilitéit gefrot. Vill Banken hunn hir Delaie verlängert, Mensualitéite gekierzt oder ausgefale gelooss. An de Länner wou d'Infektiounszuelen héich sinn, gëtt et duerch Lockdown oder Ausgangsspär en direkten Impakt op di kleng Entreprisen. Ma esouguer a Länner, wou d'Pandemie manner schlëmm ass, spiert een d'Kris. Den Tourismus ass komplett agebrach, a vill Mikro-Kredit-Cliente si vum Tourismus ofhängeg.

An anere Secteuren wéi zum Beispill der Kleederindustrie ass d’Demande staark zeréckgaangen, well di grouss Chaînen an Europa manner verkaf hunn. Elleng am Kambodscha hunn ëm déi 100.000 Mënschen hir Aarbecht an der Kleederindustrie verluer.

Déi lescht Woch iwwer sollten sech 500 Leit aus dem Mikrofinanz-Secteur zu Lëtzebuerg treffen. Wéinst der Pandemie gouf d'European Microfinance Week dës Kéier online organiséiert. Den Interessi wier och dëst Joer grouss gewiescht, soen d'Organisateuren.