Vum éischte Januar u gi Lëtzebuerger Immobilien, déi a sougenannten Immobiliëfongen "Sicav FIS" sinn, besteiert.

Et war z’erwaarden: D'Giorgetti-Bridder sinn am Gaang hiren Immobiliëfong opzeléisen. Dat schreift d’Wochenzeitung d’Land e Freideg. Effektiv geet aus engem 700 Säiten Dokument am Handelsregëster ervir, datt de Fong a seng eenzel Kompartimenter opgedeelt ginn an d'Aktiver aus dem Fong, déi op eng Milliard Euro geschat ginn, a 17 nei gegrënnte Gesellschaften transferéiert ginn. Am Immobiliëfong wären nämlech och aner Proprietären dran.

Déi Aktiver, déi bis ewell kaum besteiert goufen, kommen also laanscht déi nei Steier op d'FISen. Par konter, se falen ënnert déi normal Besteierung vu Gesellschaften oder Aktionären. Et gouf gefaart, datt d'"Actifs immobiliers" aus dem Fong an Irland zum Beispill transferéiert ginn, sou d'Land. Der Wochenzeitung géigeniwwer versécheren de Marc Giorgetti an de Paul Feider: „Mir wäerten an der kompletter besteierter Welt sinn“.