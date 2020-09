Ee vun de gréisste Bauhären vu Lëtzebuerg ass e Samschdeg an der Emissioun Background am Gespréich.

Ëmmer erëm héiert een d’Politik iwwert de Logement schwätzen. Wat seet eigentlech ee vu de gréisste Bauhären hei am Land zu deem Thema? Dat froe mir de Marc Giorgetti dëse Samschdeg am Background.

Ginn Terraine bewosst net bebaut, fir datt d’Präisser weider klammen? Firwat dauere Projete Joerzéngten? Wiisst den Drock wéinst auslänneschen Investisseuren? Mir froen de Marc Giorgetti och, wat hie vum Debat iwwert d'Steiergerechtegkeet an d'Kritik un d'Immobiliëfongen hält a wéi wäit déi breet Schëllere mussen fir d'Allgemengheet opkommen.

Background am Gespréich, deen éischte vun der neier Saison, dat ass wéi gewinnt tëscht 12 an 13 Auer hei op RTL.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.