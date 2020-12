D'Regierung, d'Direktioun vun ArcelorMittal an d'Gewerkschafte si sech eens, datt et eng Garantie d'emploi fir d'Salariéë gëtt.

Nodeems d'Direktioun vun ArcelorMittal decidéiert hat, fir op de 7 Lëtzebuerger Sitte 536 Plazen ofzebauen, gouf et e Méindeg an der Ronn vun der Stoltripartite e prinzipiellen Accord, sou dass zu dësem Ament e Sozialplang vum Dësch ass.



Wéi den OGBL als majoritär Gewerkschaft am Stolsecteur matdeelt, wäerten eng 240 Leit vun der Preretraite-Ajustement profitéieren an domat fréizäiteg an d'Pensioun goe kënnen. Dëst gëllt fir d'Salariéen, déi virun 1964 op d'Welt koumen.

Parallel zu dëse Prepensioune gëtt och nees eng nei Cellule de reclassement geschaaft, fir eng 280 Leit opzefänken a si sou séier wéi méiglech op aner Posten ze reaffektéieren. De facto verléieren dës Leit awer hir aktuell Schaff bei ArcelorMittal a waarden also drop, fir en neien Job ze kréien.

Poste sinn dat eent, Investissementer dat anert: Hei kruten d'Gewerkschafte vun der Direktioun vum Stolproduzent d'Zouso, datt bis zu 203 Milliounen Euro wäerten an de Schmelzen investéiert ginn. D'Regierung an d'Gewerkschafte kruten och d'Zouso, datt de Siège vun ArcelorMittal wäert hei am Land bleiwen. D'Regierung huet an deem Sënn gefuerdert, datt misst en Deel vun de staatlechen Aidë vum Stolproduzent zréckbezuelt ginn, wann dëst Engagement net géif agehale ginn.

Och gouf et d'Zouso vun der ArcelorMittal-Direktioun, datt de Site Dummeldeng géif erhale bleiwen.

Aktuell schaffe ronn 3.500 Leit nach op de Sitte vun ArcelorMittal, 15% vun de Plaze ginn also ofgebaut.

Eng Beschäftegungsgarantie, déi och fir d'Sitten zielt, gëtt ugangs 2021 signéiert a gëllt da bis 2025.

Communiqué

Dan Kersch et Franz Fayot saluent l'accord de principe conclu avec les partenaires sociaux dans le cadre de la tripartite «sidérurgie» portant sur le plan de restructuration chez ArcelorMittal (15.12.2020)

Communiqué par: ministère de l'Économie / ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire

Lors d'une réunion en date du 15 décembre 2020, les ministres Dan Kersch et Franz Fayot ont trouvé conjointement avec les partenaires sociaux un accord de principe dans le cadre de la tripartite «sidérurgie» concernant le plan de restructuration chez ArcelorMittal.

Portant sur une durée de 5 ans, l'accord de principe prévoit, dans l'intérêt des salariés concernés et afin d'éviter un plan social, le recours à un plan de maintien dans l'emploi avec la mise en préretraite-ajustement des personnes éligibles. Le sureffectif restant sera inscrit dans une nouvelle cellule de reclassement où les salariés concernés peuvent faire l'objet d'une réaffectation au sein du groupe, de réorientations externes, d'un prêt de main-d'œuvre ou bénéficier de formations de requalifications dans le cadre du régime de chômage partiel structurel.

Pour assurer la pérennité de ses activités au Luxembourg, ArcelorMittal investira dans le développement de leurs sites de production à Belval, Differdange, Rodange et à Bissen. L'entreprise s'est ainsi engagée à investir entre 165 et 202,5 millions d'euros sur la période de 2021 à 2025.

Certaines activités spécifiques sont poursuivies dans l'atelier mécanique à Dommeldange, tandis que d'autres travaux y menés, comme par exemple l'entretien de différentes machines, sont pérennisées en les transférant sur les sites de production du groupe au Luxembourg.

Composé de représentants du gouvernement et des partenaires sociaux, un comité tripartite fera le suivi des investissements et des effectifs au cours de la période concernée.

Le Vice-Premier ministre, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, Dan Kersch a dit: «Je me réjouis de l'attitude constructive et responsable tant de la direction d'ArcelorMittal que des syndicats qui a permis d'arriver à cet accord de principe. En cas de non-exécution des investissements prévus, ArcelorMittal s'est engagé à verser une contrepartie financière à l'État, ce qui constitue une première dans l'histoire du modèle social luxembourgeois.»

Le ministre de l'Économie, Franz Fayot, a commenté: «En ce qui concerne la restructuration chez ArcelorMittal, le gouvernement a assumé sa responsabilité sociale dans le cadre de la tripartite 'sidérurgie'. Grâce au dialogue social propre au modèle luxembourgeois, nous avons su trouver les meilleures solutions possibles pour les salariés concernés, tout en donnant une perspective d'avenir aux différents sites du groupe au Luxembourg.»

Les représentants syndicaux, les membres de la direction d'ArcelorMittal ainsi que les ministres Dan Kersch et Franz Fayot ont convenu de signer l'accord final conclu dans le cadre de la tripartite «sidérurgie» au début de l'année prochaine.