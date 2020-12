Inkoherent, ineffikass, drakonesch an net nozevollzéien. Dat sinn ënner anerem Wierder, déi am Cercle Cité wärend de Chamber-Debatte gefall sinn.

An der Chamber gouf no laangen Debatten en Dënschdeg de Moien, dunn an der Mëttesstonn dat neit Covid-Gesetz gestëmmt. Awer just mat de Stëmme vun der Regierungs-Majoritéit, d'Oppositioun huet nämlech net mat Kritik gespuert.

Covid-Gesetz gestëmmt / D'Annick Goerens iwwert d'Echangen

Un den aktuellen Infektiounszuelen a Covid-Doudege géing ee gesinn, dass d'Mesuren net géinge gräifen, sou heescht et queesch duerch d'Oppositiounsbänken. Eppes, wat d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert esou net stoe loosse wollt:

„Elo ass ganz oft gesot ginn, déi Mesuren hunn net gegraff. Dat stëmmt net, déi Mesuren hunn gegraff an dat gesi mer och, wann een d'Zäitschinn kuckt. Éischtens ass déi exponentiell Entwécklung gebrach ginn an dat ass ganz wichteg. Wéi eng Mesuren dat elo genau war, déi dat ausgeléist huet, dat kann een net soen. Dat kann ech net soen an och kee Wëssenschaftler kann dat soen. Am Stand haut hu mer eng Baisse, déi läit fir genau ze sinn um Stand gëschter, bei 28 Prozent. Et kann een also net soen, dass déi Mesuren net gewierkt hunn. Ech hunn effektiv um Radio d'Ausso héieren „et huet iwwerhaapt näischt gedéngt“. Wann 30 Prozent iwwerhaapt näischt ass, dann erkläert dat mol de Leit. D'Leit hu ganz vill Efforte gemaach, immens vill Sacrifice si gemaach ginn - *Tëscheruff vum Martine Hansen: An d'Unzuel vun Leit an de Klinicken?* - queesch duerch d'Land an déi hunn een Effet. Mee de Leit ze soen, et huet näischt gedéngt wat dir gemaach hutt déi lescht Wochen, dat ass d'Leit fir blöd verkaaft, deet mer leed.“



D'Oppositioun huet sech weiderhin drop behaapt, dass déi aktuell Mesuren, déi jo elo mat dësem Gesetz bis den 15. Januar verlängert ginn, net effikass wieren. De Claude Wiseler:

„Wéi Frankräich a wéi d'Belsch Mesurë geholl huet, hat dat een extrem effikassen Effekt a genau dat, wat mir soen: mir hu Moossname geholl a mir si stabel bliwwen. An dat freet am Fong no Moossnamen, déi susceptibel sinn déi Effekter ze bréngen, ma déi kommen net an dat ass dat, wat mir hei politesch reprochéieren.“



Dorops äntwert d'Gesondheetsministesch:



„Dat ass genee dat, wat ech wollt illustréieren: a Frankräich an an der Belsch goufe ganz drastesch Mesurë geholl. Ech hunn hei keen héiere plädéieren, och net an der Chamberkommissioun, zu deem Zäitpunkt Mëtt Oktober, dass mir solle Mesuren huele wéi a Frankräich oder wéi an der Belsch. Dat heescht eng Stonn erausgoen a wärend enger Stonn am Dag Buch féieren doriwwer.“



Claude Wiseler: „Mir hunn iech awer eng ganz Réi Mesurë proposéiert. Mir hu Motiounen abruecht.“

Paulette Lenert: „Jo, dro de Mask an der Groussgaass, hätt eis Courbe net geännert. Dat ass meng Iwwerzeegung. Dat ass richteg.“



Et hätt kee gesot, dass d'Mesuren, déi geholl goufen iwwerhaapt näischt gedéngt hätten, präziséiert den Deputéierte vun déi Lénk Marc Baum.



„Wat ech op alle Fall gesot hunn: si hunn d'Zil verfeelt, d'Spideeler z'entlaaschten. Dat hunn déi Mesurë verfeelt, dat ass net erreecht ginn. Dat muss een objektiv sou gesinn.“



Och wann d'Oppositioun komplett géint dat neit Covid-Gesetz gestëmmt huet, war et awer den Appell, ënner anerem vum Pirat Sven Clement, fir sech trotzdeem un d'Mesuren ze halen, eppes wat de Premier Xavier Bettel och begréisst huet.