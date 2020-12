Déi nei Souche vum Covid wier zwar méi ustiechend, mä nëmme relativ.

Géint d’Vaccine wier de mutéierte Virus iwwerdeems net resistent a wann en dat wier, da gëtt et och kee Gronn zur Panik.

De mutéierte Virus, deen am September schonn am Südoste vun England an zu London fir d'éischt opgedaucht ass, wier zu 70% méi ustiechend. Par konter wier en net resistent op d'Vaccinen an Traitementer. Zanter de Virus a China Enn 2019 opgedaucht ass, huet de Stamm vum Virus schonn eng Dose Mol geännert.

Staark Ustiechung?

Et ass „net fir d'éischt an net fir d'lescht“, datt de Virus mutéiert, sou nach de Gérard Schockmel. Den Infektiolog bei den Hôpitaux Robert Schuman sot am RTL-Interview, et hätt een „natierlech net ganz gär“, wann ee Virus mutéiert a sech mat der Zäit ausbreet, fir déi aner Souchen ze dominéieren. Allerdéngs relativiséiert den Infektiolog: „wat ass 70%, wann en zweemol esou heefeg géing iwwerdroe ginn, da wiere mer bei 200%."

Impakt op Vaccin?

Éischten Erkenntnisser no géing näischt drop hiweisen, datt d'Mutatioun d'Effikassitéit vun de Vaccine beanträchtegt. De Gérard Schockmel erkläert och, datt d'Immun-Äntwert vum Vaccin eng ganz staark wier an e Virus dowéinst scho vill misst mutéieren, an dat genee „op där Plaz, wou d'Antikierper eis protegéieren“. Fir grouss Ännerungen um Virus, bräicht et méi wéi eng Punktmutatioun an dat géing op d'mannst puer Joer daueren. A wa bis esou eng grouss Ännerung géing kommen, da wier et och „extrem einfach“, fir de Vaccin z'adaptéieren.

D'Weltgesondheetsorganisatioun mécht aktuell Analyse vun der neier Souche vum Coronavirus. Gekuckt gëtt, ob se net awer en Afloss op d'Effikassitéit vun de Vaccinen hätt an ob e méi virulent wier, also ob ee méi schwéier krank dovunner gëtt.

Och de Virolog Christian Drosten vun der Berliner Charité weist sech net sou ganz besuergt. Nach géifen Informatioune feelen. Et misst een iwwerdeems dovun ausgoen, datt de mutéierte Virus schonn an Däitschland ukomm wier. Dat misst een awer net aus der Rou bréngen. D'Mutatioun gouf och schonn an Australien, an Holland, Dänemark oder der Belsch nogewisen, mee hätt do keng Entwécklung ausgeléist ewéi a Groussbritannien.