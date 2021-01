An de Butteker gëllt d'Reegel 1 Persoun pro 10 Metercarré, d'Restaurante bleiwe bis Enn Januar nach zou an d'Schoule ginn d'nächst Woch nees op.

No 15 Auer wësse mer, wéi et mat de Lockdown-Reegelen weidergeet, déi d'Regierung de Mueren ofgeseent huet. Déi Reunioun war wuel awer méi kontradiktoresch well e Rendez-vous mam Chamberbüro hat misste géint Mëtteg kuerzfristeg no hanne geréckelt ginn.

Et gëtt e Retour op Mesurë vu virum 24. Dezember, dat heescht, dass och all net-essentiell Butteker nees dierfen opmaachen, esou wéi Coifferen oder Solarium-Studioen.

Et gëllen awer méi streng Reegele fir de Commerce: 1 Persoun op 10 Metercarré.

Et gëlle weider d'iewescht Limitatioune vu Leit, déi dierfe beienee sinn - also e Maximum vun 2 Leit aus engem selwechte Stot bei sech Doheem invitéieren. De Status Quo gëllt och fir d'Rassemblementsreegelen.

Keen Alkohol am ëffentleche Raum bleift bestoen.

RTL Informatiounen no, wier sech d'Regierung eens ginn, fir de Couvre-feu nees vun 21 op 23 Auer owes no hannen ze réckelen.

Zanter e Méindeg gëllt jo de Modell vun der "Schoul Doheem" - dee gëtt den nächste Méindeg nees opgehuewen, dat heescht d'Schoulen a Crèchë ginn nees op.

Am Sport gëllen nei Reegelen, déi à part wäerte presentéiert ginn. Éischt Divisiounen dierfen nees Kompetitioune maachen, dëst awer ënner spezifesche Reegelen.

Kultur: Theateren a Kinoe ginn e Méindeg nees op.

D'Zouloosse vum Horesca-Secteur awer, sécher eng batter Pëll, soll iwwert de 15. Januar bis den 31. Januar, also ëm weider zwou Woche verlängert ginn.