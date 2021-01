De Sport ka wuel zum Deel nees funktionéieren, allerdéngs ënner strenge Reegelen, sou de Premier Xavier Bettel schonn en Dënschdeg um Pressebriefing.

Covid-Mesuren am Sport / Reportage Jeff Kettenmeyer

Fitnesszenteren an Danzschoule kënnen zum Beispill vun nächster Woch un nees opmaachen, dat awer just mat begrenzte Kapazitéiten.

RTL-Informatiounen no soll et dann och an d'Richtung goen, datt am Sport nees Competitiounen, also Championnater souwuel Indoor wéi Outdoor erlaabt wäerte sinn. Dëst gëllt an de jeeweilege Sportaarte fir déi iewescht Divisiounen am Seniorsberäich. Allerdéngs ass de Catering an den Halen an op den Terrainen net erlaabt, dat huet d'Paulette Lenert schonn en Dënschdeg op der Pressekonferenz annoncéiert. Kompetitioune bei de Kanner solle weiderhi verbuede sinn.

Bis Enn Januar wäerte bei de Sport-Competitiounen keng Spectateuren erlaabt sinn, dat huet de Sportminister RTL confirméiert.

Een anert Changement ass, datt net nëmme COSL-Elitekader-Athleten hirem Sport kënnen nogoen, mä d'Sportler vun alle Nationalkadere vun den eenzele Federatiounen an alle Kategorien.

Och d'Schwemme sollen nees opgoen, mat engem Maximum vu 6 Leit an engem Couloir vu 50 Meter an 3 Leit op 25 Meter.

En Donneschdeg um 11 Auer informéiert de Sportminister Dan Kersch op enger Pressekonferenz iwwer d'Detailer am Sport. RTL iwwerdréit d'Pressekonferenz am Livestream op RTL.lu.