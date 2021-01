Dëst Dokument aus dem Santés-Ministère läit RTL vir.

An enger Nott, déi d'Basis fir d'Decisioune vun der Regierung ass, gëtt d'epidemiologesch Situatioun vun den zwou leschten Dezemberwochen ënnert d'Lupp geholl, an deenen d'Neiinfektioune jo staark zeréckgaange waren, mä et och vill manner Tester gouf.

D'Situatioun um Enn vum Joer, mat all hire Risken, gëtt an deem Schreiwes als "fragil" beschriwwen. Der EU-Kommissioun no géife bis zu 40 Deeg tëscht decidéierte Restriktiounen an engem Effekt op d'Trajectoire vun der Pandemie vergoen.

Zeréckbehale gëtt, datt d'Inzidenz vun den Infektiounen héich ass - ze héich - an datt eng Zuel vu manner wéi 150 Nei-Infektiounen den Dag viséiert gëtt.

De Positivitéitstaux (op Ordonnance vum Dokter) ass iwwerdeem stabel tëscht 5% a 6% bliwwen.

Suerge gëtt sech an der interner Nott ëm d'Situatioun an de Spideeler gemaach, wou eng nei Hausse vun den Infektioune kéint zu enger Situatioun féieren, déi net méi ze packe wier.

Och den Absentéissem beim Personal an den Doktere wier héich, sief dat duerch Isolementer, Quarantainen, Congéen, Krankheetsfäll, mä och Situatioune vu Burn-Out.

D'Zuel vun de Covid-Doudege riskéiert, der Nott no, iwwerdeem nach eng Zäit héich ze bleiwen, an dat trotz datt d'Infektioune géifen zeréckgoen. Och am internationale Verglach ass de Mortalitéitstaux hei am Land héich, mat ënnert anerem 340 Covid-Doudegen eleng déi lescht 2 Méint vum leschte Joer.

Wat déi nei brittesch Covid-Variant ugeet, sou wier, der Nott no, ze fäerten datt dës sech vill méi einfach iwwerdréit, mä net datt se méi krankheetserreegend (pathogène) wier. Trotz allem kéint et sinn, datt duerch dës nei Souche och méi Hospitalisatiounen an Infektioune géife gezielt ginn.

D'Conclusioun vun den Experten ass duerfir, fir d'Anti-Covid-Mesuren net méi labber a soupel ze maachen.