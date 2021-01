Hien hätt en Inventaire vu sämtlechen Aueren, ma hie wier ni vun der Police dono gefrot ginn.

Dat sot de Flavio Becca en Donneschdeg de Moie viru Geriicht. Um 3. Dag vum Prozess wéinst Abus de biens sociaux koum den Ugeklote selwer zu Wuert. Him gëtt reprochéiert iwwert seng Entreprisë Luxusartikele fir de private Gebrauch kaf ze hunn, bal 900 Aueren am Wäert vu ronn 18 Milliounen Euro.

Dem Ugekloten no wieren d’Aueren als Investissement kaf ginn – hien a seng Famill géife léiwer a Saachen investéieren “déi een upake kann”, esou de Flavio Becca um Donneschdeg de Moien.

De Geschäftsmann huet d’Duerstellung vun der Police zréckgewisen, am Coffre-Fort bei him Doheem wier Onuerdnung gewiescht an huet och eng Foto matbruecht, déi dat sollt weisen. D'Auere wieren an Tiräng geraumt gewiescht an d'Garantien an d'Zertifikater wiere getrennt dovunner stockéiert gewiescht, aus Sécherheetsgrënn. Datt d’Polizisten net dee selwechten Know-How hätte wéi hien wier kloer, ma hien hätt awer zu all Moment kënne soen, wéi eng Auer wéi eng wier, sou de Flavio Becca.

D'Enquêteure vun der Police Judiciaire hate viru Geriicht gesot, et wier ganz schwéier gewiescht, ze retracéiere wéi eng Auer wéini a wou kaf gouf.

Och de Maître Rosario Grasso, den Affekot vum Flavio Becca sengem fréiere Geschäftspartner Eric Lux, koum um Donneschdeg de Moien zu Wuert. Hien huet e symbolesche Schuedenersatz an der Héicht vun e puer Dausend Euro gefrot. De Flavio Becca an den Eric Lux sinn zanter Joren an engem Rechtssträit iwwert hire gemeinsamen Investitiounsfong verwéckelt.

De Prozess geet en Dënschdeg weider, da kommen dem Flavio Becca säin Affekot an de Procureur zu Wuert.