Den 2. Samschdeg um Stéck ass Personal aus dem Horesca-Secteur op d'Stroosse gaangen an huet géint d'Corona-Mesurë protestéiert.

Si kritiséieren, datt d'Hëllefen net géingen duergoen, fir d'Zoumaache vun hire Betriber ze kompenséieren. Tëschent 200 an 300 Persoune waren op der Plaz, déi vum Knuedler bei d'Gëlle Fra a vun do op d'Plëss a weider bei d'Chamber gezu sinn.

Restauranten a Caféë sinn zanter November an op d'mannst emol nach bis den 21. Februar zou. D'Regierung hat e Freideg eng Verlängerung vun de Mesuren ëm 3 Wochen annoncéiert. Dowéinst huet d'Horesca eng urgent Entrevue mam Premier an dem Mëttelstandsminister gefuerdert. Awer och eng mensuel Hëllef fir Independanten, eng honnertprozenteg Prise en charge vun de Fraisen an datt d'Plaffonge vun de verschiddenen Hëllefen eropgesat ginn.