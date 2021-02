Dat sinn d’Deputéiert um Dënschdeg an der zoustänneger Chamberkommissioun vun der Familljeministesch Corinne Cahen gewuer ginn.

Um Méindeg war jo public ginn, datt et e Cluster am Altersheem St Elisabeth am Park an der Stad gëtt.

Iwwer 80 Fäll am Ganze gouf et, opgedeelt op d’Personal an d’Pensionären. 8 Mënsche si gestuerwen. Aktuell gëtt et nach 24 Fäll ënnert de Residenten an 30 beim Personal.

Knapps 2.300 Residenten an den Heemer (2.287) si bis ewell scho geimpft ginn. 640 krute schonn hir zweet Dosis.

812 Leit vum Personal kruten och schonn déi 1. Vaccinatioun, 18 hir zweet.

D’Impfbereetschaft beim Personal ass geklommen, nodeems si sech elo op der Plaz vun de mobillen Ekippe kënnen impfe loossen an net mussen an den Impfzenter goen.