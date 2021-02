Um 15. Februar huet Lëtzebuerg säin „Overshoot Day“ erreecht a gehéiert deemno zu den Top-Pollueuren an Europa a weltwäit.

Vun dësem Méindeg un hätt de Grand-Duché nämlech all seng erneierbar Ressourcë verbraucht. Wann d'Leit weltwäit esou géife mat hire Ressourcen ëmgoen, wéi dat hei am Land de Fall ass, wieren d'erneierbar Ressourcen also scho Mëtt Februar verbraucht an et bréicht een 8 Welten, fir de Ressourcë-Verbrauch vun der globaler Populatioun ze decken.

Nëmmen de Katar steet weltwäit gekuckt nach méi schlecht do.

De Ranking baséiert sech op den ökologesche Foussofdrock. Fir déi schlecht Placéierung ass also virop déi enorm héich national CO2-Bilanz responsabel. D'Lëtzebuerger Politik ass sech eens, dass déi an der Haaptsaach duerch de Verkaf vu Pëtrolsproduiten zustane kënnt.

Aktuell läit den „World Overshoot Day“, also den Dag op dem déi ganz Welt all d'Ressource fir een Joer opgebraucht hätt, um Datum vum 22. August.

D'Organisatioun „Extinction Rebellion Lxuembourg“ fuerdert an dem Kontext, dass endlech missten Neel mat Käpp gemaach gi wat den ökologeschen Ëmbau vun der Politik an eiser Gesellschaft ugeet.