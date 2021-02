Dat ass esou e Méindeg op der Plattform Reporter ze liesen.

D'Superdreckskëscht ass kee karitative Veräin. Hei huet eng privat Firma e Monopol, dee vun der Ëmweltverwaltung gedroen- a vum Steierzueler finanzéiert gëtt. Esou Aussoe sinn um Méindeg de Moien op der Plattform Reporter ze liesen.

Am Artikel, an deem Leit aus der Branche zitéiert ginn, ass rieds vum „System Superdreckskëscht“. Hannert der Superdreckskëscht fënnt een d'Firma Oeko-Service, geréiert vun zwee däitsche Geschäftsleit. D'Firma géing vun engem privilegiéierte Partenariat mam Staat profitéieren.

Rezent wier mat der Ëmweltministesch Carole Dieschbourg e Kontrakt ënnerschriwwe ginn, deen iwwer 11 Joer geet a wou e finanzielle Kader vu ronn 97 Milliounen Euro determinéiert gëtt. Suen, déi aus dem Ëmweltfong stamen.

D'Firma Oeko-Service an d'Ëmweltverwaltung wieren enk matenee verflecht, béid Direktere wiere privat Frënn, heescht et weider am Artikel. D'Konkurrenz géing d'Fauscht an der Täsch maachen.

Problematesch wier ënner anerem Gesetz vun 2005, wat op d'Firma Oeko-Service zougeschnidde wier a wat aner Acteure géing ausschléissen.

Derbäi kéimen dann eventuell Interessekonflikter. Ee vun den Direktere vum Oeko-Service géing nämlech e ganze Reseau vu Firme mat-besëtzen a geréieren Aktivitéiten, déi eventuell net kompatibel mat der Superdreckskëscht wieren.

De Comité de pilotage als Kontrollinstanz wier op alle Fall a Fro ze stellen an an de leschte Finanzbilane vun der Firma Oeko-Service géingen et "Opfällegkeete" ginn, sou heescht et nach op der Plattform "Reporter".