Wéi ka Lëtzebuerg säi Ressourceverbrauch reduzéieren? Mat där Fro beschäftegt sech de Lëtzebuerger Nohaltegkeetsrot.

Der Organisatioun "Global Footprint Network" no hat Lëtzebuerg de 15. Februar sämtlech Ressourcen opgebraucht, déi an engem Joer kënnen erneiert ginn, nëmmen de Katar huet nach méi en héije Ressourceverbrauch.

Et misst een dat allerdéngs e bësse relativéieren, fënnt den Nohaltegkeetsrot.

Reaktioun Nohaltegkeetsrot/Reportage Fanny Kinsch

Der Rechnung vum Global Footprint Network no bräichte mer 8 Planéiten, wa jidderee sou liewe géing, wéi den Duerchschnëttslëtzebuerger. Do géing awer der spezifescher Situatioun vu Lëtzebuerg net Rechnung gedroe ginn, seet de President vum Nohaltegkeetsrot Romain Poulles, dofir hätte si eng eege Methodologie ausgeschafft.

"Wa mer awer elo all déi Phenomener erausrechnen, wéi d'Grenzgänger-Situatioun, wéi den Transitverkéier an Tanktourismus, dann ass een éischter bei 6 Planéiten. Dat ass ëmmer nach iwwert der Moyenne vun all eisen Nopeschlänner, déi éischter bei 4,5-5 Planéite sinn.

An anere Wierder, egal wéi een et rechent, gëtt zu Lëtzebuerg ze vill verbraucht. Fir deem entgéint ze wierken, kéint ee bei sech selwer ufänken.

"Kuerzfristeg ka mol jiddwereen, fir sech Decisiounen huelen, wat seng Iessgewunnechten ugeet, wat seng Mobilitéitsgewunneschten ugeet, wat seng Konsumgewunnechten ugeet a letztendlech och wéi e wunnt, wéi energie-effizient e wunnt."



Op politeschem Plang missten zum Beispill d'Energie- a Klimastrategie an d'Zero Waste-Strategie séier ëmgesat ginn. Mëttel- a laangfristeg misst awer och de Wirtschaftssystem verännert ginn, sou dass méi recycléiert an och gedeelt gëtt. Et misst een awer och nei Prioritéite setzen, seet de Romain Poulles.

"De PIB, wa mer vun deem mol ewechkommen als eenzegen Indicateur, den Nohaltegkeetsrot huet scho laang proposéiert, dass als 2. Indicateur en Indicateur vum Wuelbefannen, de PIB du Bien-être soll agefouert ginn an och mat deem geschafft ginn, ganz systematesch."

Den Nohaltegkeetsrot huet iwwerdeems 7 Pisten definéiert, fir eng Kreeslafwirtschaft opzebauen, a begréisst, datt déi och an déi makroekonomesch Strategie vun der Regierung agefloss sinn.