Wéi d'Regierung schonn den 29. Januar annoncéiert hat, ginn d'Residenten iwwer 75 Joer, wéi och héich-vulnerabel Leit an der 2. Phas geimpft.

Leit aus de Kategorien 2a an 2b kréien also deemnächst eng Invitatioun vum Gesondheetsministère per Post geschéckt a kënnen dann e Rendez-vous an engem Impfzenter froen. Et ass de Leit selwer iwwerlooss z'entscheeden, wou si sech wëllen impfe loossen.

Dozou ziele Persoune mat Trisomie 21, Leit, déi schonn eng Organspend kruten oder nach op eng waarden, Kriibspatienten oder Persoune mat Autoimmunerkrankungen.

Donieft geet e Mëttwoch 8 Deeg den Impfzenter am Norden an der Sportshal vum CHNP zu Ettelbréck op. Dat vu moies 8 Auer un.

Vun 13 Auer mëttes u geet dann och den Impfzenter fir den Osten op. Dat am Scoutschalet um ale Camping zu Munneref.

Lancement de la 2e phase de la campagne de vaccination COVID-19 (17.02.2021)

D'ici la fin de la semaine, les premières invitations à destination des personnes couvertes par la phase 2 de la campagne de vaccination seront envoyées.

Comme déjà annoncé suite à la décision du Conseil de gouvernement du 29 janvier, les personnes concernées sont les résidents à partir de 75 ans, en commençant par les plus âgés (phase 2a), ainsi que les personnes hautement vulnérables en raison de leur état de santé (phase 2b). Les maladies en question sont les suivantes:

- Trisomie 21, adultes

- Greffe d'organe solide, y compris personnes inscrits sur une liste d'attente

- Greffe de cellules souches hématopoiétiques, au cours des 6 premiers mois ou sous traitement immunosuppresseur

- Cancer et hémopathie maligne sous traitement (chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie)

- Déficits immunitaires congénitaux.

Comment prendre rendez-vous?

Les personnes concernées par la phase 2a, donc celles âgées de plus de 75 ans, recevront une invitation de la part du ministère de la Santé par courrier postal, avec indication détaillée de la démarche pour prendre rendez-vous dans un des centres de vaccination de leur choix. Une assistance personnalisée est également offerte à travers une hotline spécialement mise en place à cet effet sous le numéro (+352) 247-65533.

Les personnes atteintes d'une pathologie cancéreuse et suivies régulièrement dans un des services d'oncologie du pays seront invitées directement par l'hôpital au sein duquel elles sont traitées pour s'y faire vacciner. Les autres personnes considérées comme hautement vulnérables selon la définition de la phase 2b pourront être inscrites en vue de la vaccination via leur médecin traitant ou médecin spécialiste à partir du 1er mars et recevront alors une invitation par courrier postal.

Les invitations seront envoyées au fur et à mesure et en fonction des livraisons de vaccins.

Ouverture de deux nouveaux centres de vaccination

En parallèle du lancement de la phase 2, l'offre de vaccination sera élargie par deux centres de vaccination supplémentaires qui ouvriront leurs portes dans le nord et à l'est du pays. Ainsi, le 25 février, le centre de vaccination situé dans le Hall des sports du Centre hospitalier neuro-psychiatrique (CHNP) à Ettelbruck sera ouvert à partir de 8 heures, et celui situé dans le chalet des scouts «Badboeschelchen» à Mondorf sera opérationnel à partir de 13 heures.

À partir du 26 février, le déroulement et les heures d'ouvertures seront les mêmes pour tous les centres de vaccination du Luxembourg.

Heures d'ouverture:

- Lundi de 13.00 à 19.00 heures

- Mardi au vendredi de 07.00 à 19.00 heures

- Samedi de 07.00 à 13.00 heures

Adresses:

Centre de vaccination Ettelbruck:

Hall des sports CHNP

Rue du Deich

L-9012 Ettelbruck

Centre de vaccination Mondorf:

Chalet des scouts Badboeschelchen

1, route de Burmerange,

L-5659 Mondorf-les-Bains

Plus d'informations sur le site : www.covidvaccination.lu .