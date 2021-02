Les personnes qui ont été invitées à se faire vacciner dans la 1ère phase de la campagne de vaccination contre la COVID-19 et qui n’ont pas pris de rendez-vous dans la période afférente, auront néanmoins la possibilité de se faire vacciner dans un Centre de vaccination lors d’une période ultérieure et plus précisément après la clôture de la 2e phase de vaccination. À cette fin, les personnes concernées et désireuses de se faire vacciner, peuvent s’inscrire à partir du 1er mars et jusqu’au 8 mars sur une liste d’attente, via le lien : guichet.lu/vaccination-personnel-sante. Elles recevront le moment venu une nouvelle invitation. Cette décision du Gouvernement, en ligne avec l’avis de la Commission nationale d’éthique, vise à proposer à toutes les personnes qui n’ont pas pu honorer leur premier rendez-vous, la chance de pouvoir être invité à un rendez-vous ultérieur.