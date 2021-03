D’ici 15 ans, sur des anciennes friches industrielles de Wiltz naîtra un nouveau quartier accueillant plus de 2.000 habitants. Le promoteur public Fonds du logement développera sur 25,5 hectares, selon des principes de durabilité, 833 logements dont 70% seront destinés à la location abordable. La participation étatique s’élèvera à 286 millions euros pour l’assainissement, la renaturation et la réalisation des 3 premiers plans d’aménagements particuliers. Le projet Le site «Wunne mat der Wooltz», implanté dans la vallée entre Oberwiltz et Niederwiltz, s’étend sur une superficie de 25,5 hectares[1] et se situe essentiellement sur la friche industrielle de «Tarkett (Eurofloor)», l’ancien site «Baumaself» et le lieu-dit «Geetz». Le projet «Wunne mat der Wooltz» compte en tout 7 plans d’aménagement particuliers (PAP), dont les 3 premiers, prévoyant la création de 401 logements, sont couverts par le projet de loi de financement déposé. À terme, la réalisation de 872 logements sur ce site, dont 833 logements construits par le promoteur public Fonds du logement, permettra d’accueillir un peu plus de 2.000 personnes. 70% des logements seront destinés à la location abordable et 30% à la vente subventionnée. Le contexte historique Depuis 20 ans se pose la question du développement futur des friches industrielles de Wiltz. La complexité du projet et l’envergure exceptionnelle des mesures d’assainissement à déployer ne pouvant pas être assumées par la seule administration communale, le gouvernement s’est depuis plus de 10 ans associé aux études et travaux préparatoires. En 2012, le Fonds du logement acquiert les premiers terrains sur le site. En 2016, le bureau HSA remet le Masterplan du projet «Wunne mat der Wooltz», suite à une étroite collaboration entre le bureau d’études, les différents intervenants interministériels, la ville de Wiltz et le Fonds du logement. Deux ans plus tard, le Fonds du logement reçoit les approbations ministérielles pour les 3 premiers PAP sur 7 prévus dans le Masterplan. Comme pour la plupart des projets de logements de plus grande envergure, le Fonds du logement a prévu la réalisation successive de ces 7 PAP. Selon les dernières planifications du Fonds du logement, le projet «Wunne mat der Wooltz» devrait prendre au moins une quinzaine d’années avant d’être finalisé. Les aspects de durabilité du projet Le projet «Wunne mat der Wooltz» a été conçu selon des principes fort de durabilité et de vivre-ensemble. Quatre aspects ont été pris en compte: L’économie solidaire et partagée

Des espaces partagés seront mis à disposition des nouveaux habitants, comme des jardins et locaux communautaires ou un café coopératif. Pour soutenir une dynamique de cohésion sociale, un encadrement et accompagnement des nouveaux arrivants est prévu. Le vivre-ensemble et l’échange seront favorisés par des projets participatifs. Un concept énergétique

«Wunne mat der Wooltz» sera un quartier énergétiquement neutre avec un réseau de chauffage urbain à basse température et l’installation de photovoltaïques sur les toits. Les bâtiments seront dits «intelligents» et conçus à énergie positive. Urbanisme et architecture

L’aménagement urbain tient compte des enjeux liés à la situation géographique, à la mobilité, ainsi qu’aux défis énergétiques et environnementaux actuels. Les parkings seront centralisés en périphérie, un système de bike & car sharing sera mis en place afin de privilégier la mobilité douce à travers des quartiers interconnectés. La renaturation de la rivière traversant et des aménagements favorisant la biodiversité garantiront une qualité de vie proche de la nature. Gestion des déchets

Suite aux démolitions des bâtiments et infrastructures sur l’ancien site industriel, un maximum de matériaux ont été récupérés et réutilisés. Les nouveaux bâtiments sont planifiés de façon à ce qu’à l’avenir le matériel puisse être récupéré dans une banque de matériaux. Selon l’objectif «zéro déchets» sont prévus des centres de tri, de compostage et de recyclerie. Les projets de loi La participation financière totale de l’État a été estimée à près de 286 millions euros et est répartie sur deux projets de loi de financement. Projet de loi autorisant l’État à participer au financement de l’assainissement et de la renaturation du site «Wunne mat der Wooltz»

L’enveloppe budgétaire de 126,5 millions euros du présent avant-projet de loi se compose des frais d’assainissement des sols, de la revalorisation du site et de la renaturation des cours d’eau de la rivière Wooltz. Les coûts couverts par ce projet de loi sont entièrement à charge de l’État. Projet de loi autorisant l’État à participer au financement du développement de logements du projet «Wunne mat der Wooltz»

L’enveloppe budgétaire de 159,5 millions euros du présent avant-projet de loi se compose des frais de viabilisation et de réalisation de logements pour les trois PAP «Q2 Geetz», «Q5 Gierwerei» et «Q7 Nordhang» du projet «Wunne mat der Wooltz». Les coûts couverts par ce projet de loi sont subventionnés par le ministère du Logement, conformément à la loi modifiée du 25 février 1979. «'Wunne mat der Wooltz' est à plusieurs égards un projet exemplaire et innovant: par sa taille, par le passé industriel du site et sa reconversion, par l’importance donnée à la qualité de vie. Je relève aussi l’excellente collaboration entre État, commune et promoteur public selon les principes promus par le Pacte logement 2.0.», a souligné le ministre du Logement lors de la conférence de presse. Pour Henri Kox, «Wunne mat der Wooltz» est un projet essentiel pour augmenter l’offre en logements publics, abordables et durables faisant actuellement défaut.» [1] Il s’agit de la surface telle que définie dans le Masterplan. La surface couverte par les 7 PAP s’élève quant à elle à 24 ha.