Net nëmme bei der Diddelenger Firma Ampacet ass e Mëttwoch e Protest-Piquet an et gëtt sech Suergen ëm d'Zukunft gemaach.

Och beim fréiere Kalwalzwierk vun ArcelorMittal ass d'Zukunft ongewëss. Dëst Walzwierk vun der Stolbranche Liberty Steel gehéiert zanter 2 Joer dem brittesche Grupp vum Milliardär Sanjeev Gupta. Lo huet awer mat Greensill Capital, ee vun de Creanciere vum Gupta-Grupp Faillite gemaach, sou datt den OGBL och ëm d'Zukunft vun der Diddelenger Installatioun fäert, well dermat kéint gerechent ginn, datt de Finanzkonstrukt vu Liberty Steel wéi e Kaartenhaus an de Koup fält.

Ëmmerhi schaffen um Diddelenger Site, wou d'Joer eng 600.000 Tonnen Blecher gewalzt a galvaniséiert ginn, eng 250 Leit.

Nach zejoert hat de Gupta-Grupp annoncéiert, fir an d'Liberty Fabricke vu Léck an Diddeleng eng 100 Milliounen z'investéieren - dovunner wier nach keen Euro am Minett ukomm.

Den OGBL freet duerfir eng Urgencë-Reunioun mat der Direktioun vu Liberty Steel, fir iwwert d'Zukunft vum Diddelenger Site ze schwätzen.

Am Verwaltungsrot vu Liberty Steel sëtzt mam fréieren ArcelorMittal-President Roland Junck och e Lëtzebuerger.