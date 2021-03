DKV-Lëtzebuerg dementéiert RTL-Informatiounen an engem Communiqué. Et hätt een zu kengem Ament geplangt, bei enger privater Impfcampagne matzemaachen.

Aktiv Leeschtungen am Gesondheetsberäich unzebidden, géif net zum Geschäftsmodell vun enger privater Krankeversécherung gehéieren. Et géif een de Versécherten déi Käschten zeréckbezuelen, déi net vun der gesetzlecher Krankekeess ofgedeckt wieren. DKV-Lëtzebuerg verbitt sech an intern Diskussioune vun den HRS verwéckelt ze ginn.

De Communiqué vun der DKV:

STELLUNGNAHME DKV LUXEMBOURG S.A. ZUR PRESSEMITTEILUNG RTL VOM 15.3.2021 „MEIGLECH PRIVAT HRS-IMPFCAMPAGNE“

Auf die DKV Luxembourg S.A. wird in der heutigen Pressemitteilung von RTL Bezug genommen. In der Mitteilung wird, basierend auf RTL-Informationen zu einer privat organisierten Impfstrategie des HRS, folgendes ausgeführt:

„Fir dës eegen Campagne, déi net vum Verwaltungsrot ofgeseent war, ze realiséieren, sollt, eisen Sourcen no, am Ausland Vaccin kaf ginn, fir dono zesumme mat enger Entreprise aus dem Assurancësecteur, der DKV, Leit privat ze impfen.“

Wir möchten klarstellen, dass die DKV Luxembourg S.A. zu keinem Zeitpunkt geplant hat, an einer privaten Initiative zur Impfung gegen das Corona Virus teilzunehmen.

Als Krankenversicherer erstattet die DKV Luxembourg S.A. Kosten für die medizinische Versorgung Ihrer Kunden, die nicht, oder nur teilweise von den gesetzlichen Krankenversicherungen erstattet werden. Das aktive Erbringen von Leistungen im Gesundheitssektor gehört nicht zum Geschäftsmodell einer privaten Krankenversicherung.

Jegliche Aktivität der DKV Luxembourg S.A. unterliegt der Überwachung der Versicherungsaufsicht und wird basierend auf den gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen in enger Abstimmung mit dem öffentlichen Gesundheitssystem und den zuständigen Fachministerien erbracht.

Die DKV Luxembourg S.A. verbittet es sich ausdrücklich, in die Interna der HRS verwickelt zu werden.