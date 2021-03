Am Land géing et en dramatescht Hotelsstierwe ginn iwwert déi lescht 25 Joer, erkläert d'LSAP-Deputéiert Francine Closener an hirer Questioun élargie.

Iwwer 70 Prozent vun den Hoteller a Campinger missten an den nächste Joren e Successeur fannen. Doriwwer eraus bestéing d'Gefor, datt Kongresser och no der Pandemie méi an digitaler Form géingen ofgehale ginn, a sou dës Tourismusform géing ausbleiwen. De Mëttelstandsminister Lex Delles resuméiert a senger Äntwert fir d'éischt d'Hëllefen, déi de Leit aus dem Secteur zougesprach goufen. Ënner anerem d'Direkthëllefen duerch d'Iwwernuechtungsbongen. Iwwer 100.000 esou Bonge goufe bis elo ageléist, wouduerch 5,35 Milliounen Euro an de Secteur gefloss sinn. Vum sougenannte plan quinquennal, deen den Tourismussecteur tëscht 2018 an 2022 mat 60 Milliounen soll ënnerstëtzen, si bis elo ronn 30 Millioune fir Projeten ausbezuelt ginn. E Groussdeel dovun, mat 37 Prozent vum Geld, sinn un d'Gemenge gaangen, 20 Prozent un Syndicaten an ASBLen a 17 Prozent un d'Hotellerie, sou de Minister. Eng national Tourismus-App soll nach virum Summer presentéiert ginn. Links RTL-News: Mallorca: Terrassen nees op, fir Ouschteren och 80% vun den Hoteller

