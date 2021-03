"Déi Leit, déi mech wëlle lassginn, sollen da mol hire Kandidat presentéieren a mat de Memberen iwwer Politik schwätzen."

Dat sot den CSV-President Frank Engel e Freideg de Moie virun der Press, dat nodeems Parteimemberen hie beim Parquet denoncéiert hunn, nodeems se gewuer goufen, datt de Frank Engel e Kontrakt bei der ASBL "CSV Frëndeskrees" hat.

Hien hätt vu verschiddene Leit un d'Häerz geluecht kritt, sengersäits och eng Plainte géint déi Parteimemberen, dorënner 6 Deputéiert, ze maachen, wéilt dat awer net maachen. Hie wéist nach net, ob e géif beim nächste Parteikongress kandidéieren, fir Parteipresident ze bleiwen. E Kandidatur-Ausschloss wier haut awer méi probabel wéi nach virun e puer Wochen. Hien hätt fir de Mëtten den Nationalcomité zesumme geruff, fir iwwert d'Affär ze diskutéieren. Eng Rei Memberen haten dat schonn e Mëttwoch gefuerdert, zu deem Zäitpunkt wollt de Frank Engel dat awer nach net.

Wann d’Eenheet vun der CSV just ouni hie géif goen, da sollt et esou sinn. Hie géif fäerten, datt hien net an der Situatioun wier fir d’Partei ze eenegen a wéilt op alle Fall net iwwert de Kongress eraus d’CSV an e Blockage féieren. Méi kloer wollt de fréieren Europadeputéierten net sinn. Hie géif elo nach emol mat sech an d’Gebiet goen, fir seng Decisioun ze huelen. De Frank Engel huet e Freideg de Moien och nach emol betount, hien hätt sech mat sengem Kontrakt mat der ASBL Frëndeskrees näischt ze reprochéieren, op alle Fall net um juristesche Plang. Eventuell hätt een kéinte méi public mat dësem Kontrakt goen, esou den Nach-CSV-President.