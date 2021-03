Vill Leit si sou lues midd a si hunn zum Beispill net méi wierklech Versteesdemech fir d'Fermeture vun den Horeca-Betriber.

Wéi ass d'Stëmmung bei de Leit no engem Joer Pandemie?

Ënner anerem dat hat en neie Sondage vun TNS-Ilres gefrot, dee fir RTL a fir d'Wort realiséiert gouf.

PDF De ganze Sondage

Sondage TNS ILres/Reportage Pit Everling

Majoritéit vun de Residentë wëll sech impfe loossen

Do koum also raus, datt 2/3 vun de Residente bereet sinn, fir sech impfen ze loossen, allerdéngs seet och eng 2/3 Majoritéit, datt et net egal wier, wéi e Vaccin an den Asaz kéim.



Den Tommy Klein vun TNS-Ilres: "D'Aktualitéit ronderëm ee bestëmmte Vaccin kann dozou féieren, datt d'Leit onsécher ginn an datt se sech Gedanken iwwer Niewewierkunge maachen. Et kann och allgemeng dozou féieren, datt se sech der Saach net méi sou sécher sinn, ob se sech sollen impfe loossen."

10% vun de befrote Persoune sinn iwwerdeems strikt géint eng Impfung. Weider 9% soten, si wieren och éischter negativ agestallt.

D'Impfcampagne zu Lëtzebuerg géing dann ze lues lafen, där Meenung si carrement ¾ vun de Leit.

Akzeptanz fir Masken a Commerce, manner Akzeptanz fir Couvre-feu a Fermeture Horesca

Wat d'Mesuren ugeet, do gëtt et mat 93% eng grouss Akzeptanz fir d'Maskenobligatioun am Commerce an am ëffentlechen Transport.

Nach knapp iwwer Hallschent vun de Leit seet sech iwwerdeems d'Accord mam Couvre Feu.

Wat besonnesch opfält ass awer, datt 2/3 vun de Leit der Meenung sinn, datt d'Fermeture vum Horesca-Beräich net adaptéiert ass.

"Just nach en Drëttel fënnt dës Mesure adequat. Dat ass och vun alle Mesuren de gréisste Sträitpunkt. Ech mengen, et ass eng kloer Fuerderung, datt een entweder d'Restaurante soll opmaachen oder datt ee soll erklären, firwat dat gemaach gëtt. Et ass bëssen un der Koherenz, wou d'Leit sech stéieren".

"Ech behalen d'Rou"



Méi ewéi ¾ vun de gefrote Persoune soten dann, datt d'Pandemie si belaascht.



"D'Ongedold kënnt eraus: "Ech sinn es midd, ech hunn es sat. Virun allem soen déi Jonk, si géinge sech langweilen".

Viru allem déi Jonk ginn ëmmer méi midd an ongedëlleg.

Allgemeng géifen d'Leit awer weiderhin d'Rou behalen, huet TNS Ilres nach festgestallt.



Detailer iwwert d’Method an de Questionnaire op Alia.lu