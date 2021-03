D'Copas reagéiert op d'Diskussioune ronderëm d'Covid-Clusteren a verschiddenen Alters- a Fleegeheemer.

An engem Communiqué vum Daachverband heescht et, datt d'Membere sech strikt un d'Recommandatioune gehalen hätten.

Anescht wéi verschidden Experten et géinge soen, wier et schwiereg eppes iwwer d'Originne vun engem Cluster erauszefannen. Op alle Fall hätt et net dru geleeën, datt net genuch Schutzmaterial zur Verfügung stoung.

Zanter Dezember scho géing d'Copas d'Decisioun a Fro stellen, datt extern Persoune wéi d'Botzpersonal net geimpft géinge ginn. D'Regierung hätt et virgezunn, sech op de Statut vu Persounen ze fokusséieren an net op hir Funktioun.

Trotz Interventioune vun der Copas wiere leider och Strukture fir "betreit Wunnen" net prioritär geimpft ginn, bedauert den Daachverband.

A verschiddenen Haiser wier d'Personal leider och net sur place geimpft ginn, wat den Impftaux net grad favoriséiert hätt.

D'Copas an d'Membere géingen et och net gutt fannen, datt ee keng Informatiounen hätt, wie vum Personal geimpft wier a wien net. Dat géing sécher net un engem Manktem u Professionalismus an den Haiser leien, mä um Dateschutz an um Aarbechtsrecht.